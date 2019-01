Ottawa investit 7,5 M$ pour combattre les gangs à Surrey

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, aussi député de Vancouver-Sud, en ont fait l’annonce mardi.

Les fonds appuieront un programme collaboratif, le Surrey Anti-Gang Family Empowerment Program, réservé aux jeunes qui courent le risque de se joindre à des gangs. Ottawa estime que 4730 jeunes de Surrey âgés de 13 à 17 ans bénéficieront de ce programme étalé sur cinq ans.

L’argent sera divisé entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des organismes à but non lucratif et d’autres groupes communautaires qui administrent des programmes antigangs.

Le ministre de la Défense Harjit Sajjan, aussi député de la circonscription de Vancouver-Sud (à gauche) et le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé Bill Blair (2e à droite) lors de l'annonce à Surrey mardi. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Le surintendant de la GRC, Shawn Gill, dit que la force policière embauchera deux travailleurs communautaires qui feront le suivi avec les familles. Il s'agit notamment de familles qui craignent que leurs enfants ne soient mêlés à des activités illégales.

« Ça nous aidera à être proactifs, nous rendre dans les foyers et donner du soutien », explique-t-il.

Rendre des comptes

Le maire de Surrey, Doug McCallum, dit que tous les groupes qui reçoivent de l’argent devront montrer à la Ville qu’ils font une différence : « Ils devront nous revenir sur comment ils dépensent [l’argent] et de quelle façon ils seront efficaces. »

Le groupe antigang Wake-up Surrey soutient qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais que davantage doit être fait.

Selon le ministre de la Défense, la violence liée aux gangs était associée à la moitié des 12 homicides de Surrey en 2017. L'an dernier, 15 meurtres ont eu lieu, dont deux ciblant des jeunes de 16 et 17 ans.

Avec des informations de Jess Johnston de CBC News et de la Presse canadienne