Les Casques bleus canadiens appelés à l'aide après une attaque d'Al-Qaïda au Mali

Les Casques bleus canadiens déployés au Mali ont mené dimanche leur plus importante intervention depuis le début de leur mission malienne, après un sanglant attentat survenu à Agelhok, dans le nord-est du pays.

Selon le capitaine Christopher Daniel, des Forces armées canadiennes, deux hélicoptères Chinook, configurés en hôpitaux volants, et trois hélicoptères Griffon ont été dépêchés sur les lieux à cette occasion.

L’attaque, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), visait une base de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Dix Casques bleus tchadiens ont été tués par les djihadistes, et 25 autres, blessés. Il s’agissait de la pire attaque subie par des Casques bleus depuis des mois.

Selon l’agence de presse mauritanienne Al-Akhbar, connue pour recevoir et diffuser des communiqués d’AQMI, le groupe djihadiste dit avoir réagi à la visite, dimanche, du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou au Tchad.

Les hélicoptères canadiens ont permis d’évacuer des blessés et de livrer de l’eau, de la nourriture et des munitions aux troupes onusiennes demeurées dans la base, a précisé le capitaine Daniel.

Le seul fait que deux Chinook aient été déployés témoigne de la gravité de l’attaque; normalement, un seul appareil canadien doit être prêt à voler en tout temps.

La MINUSMA, déployée au Mali depuis le printemps 2013, compte un peu plus de 12 000 militaires, 1700 policiers et près de 1200 civils. Il s'agit d'une des missions de l'ONU les plus dangereuses au monde.

Elle doit notamment assurer la sécurité des civils et favoriser un retour à la stabilité politique du pays, menacée par des groupes djihadistes.

Depuis le mois d'août, le Canada compte environ 250 militaires et huit hélicoptères à Gao au Mali.