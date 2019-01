Une Albertaine défigurée par la bactérie mangeuse de chair

« Je pensais qu'on me prescrirait des médicaments et que je retournerais à la maison. Je n'ai jamais cru que cela m'arriverait. » Lorsque l'Albertaine Anik Cormier s'est rendue à l'hôpital le matin de Noël pour une simple enflure au visage, elle s'est vite rendu compte que ses symptômes étaient ceux d'un cas bien plus grave : la bactérie mangeuse de chair.