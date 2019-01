Les parlementaires de la C.-B. indignés par les dépenses injustifiées à l’Assemblée législative

Le chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Andrew Weaver, n'a pu lire le rapport avant qu’il ne soit rendu public lundi. Après en avoir pris connaissance, il a déclaré que les allégations contenues dans le document de 76 pages révélaient une culture de passe-droits et des faits abjects .

Il a pris pour exemple l’allégation selon laquelle le greffier Craig James aurait acheté une machine à fendre les bûches, d'une valeur de 3200 dollars, alors que l’Assemblée législative ne se chauffe pas au bois. Le reçu aurait été soumis à l’Assemblée législative, mais le greffier aurait emporté l’engin chez lui.

Le rapport du président de l'Assemblée législative affirme que le greffier Craig James et le sergent d'armes de l'assemblée, Gary Lenz, suspendus depuis le 20 novembre, ont acheté des articles de voyage, des costumes et des bouteilles d’alcool pour plusieurs milliers de dollars. Ils auraient aussi participé à des voyages au Royaume-Uni et en Chine dont le coût s’élève à des dizaines de milliers de dollars et dont la pertinence est mise en doute.

Les deux hauts fonctionnaires assurent que ces accusations sont fausses et basées sur des on-dit sans fondement.

La chef parlementaire de l'opposition libérale, Mary Polak, a pu lire le rapport trois jours avant sa publication en tant que membre du comité de gestion de l’Assemblée législative et elle a joint son vote à celui des représentants des autres partis pour demander l’intervention d’un auditeur général extérieur à la province afin de vérifier les allégations contenues dans le rapport.

Mary Polak demande comment les différents présidents de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique ont pu approuver des dépenses somptueuses.

Mary Polak, pour le parti libéral, se dit heureuse que le rapport sur les dépenses injustifiées soit rendu public. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Le chef du groupe néo-démocrate et solliciteur général, Mike Farnworth, estime pour sa part que les faits dénoncés sont inacceptables.

Je pense qu’en voyant cela, le public va penser que c’est grave Mike Farnworth, chef parlementaire du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique

Andrew Weaver affirme être inquiet pour la crédibilité de l’Assemblée législative. Il rappelle que, comme tous les députés, il ne peut se faire rembourser des dépenses que pour des raisons professionnelles et doit fournir les factures, qui sont ensuite rendues publiques.

La Gendarmerie royale du Canada mène l'enquête avec l'aide de deux procureurs spéciaux.