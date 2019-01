Downtown Moncton Centre-ville Inc. échelonnera sur 30 ans sa contribution au Centre Avenir

Les conseillers municipaux avaient appris avec surprise en décembre que les engagements de DMCI pour le financement du Centre Avenir n’avaient pas été paraphés dans un contrat.

La directrice générale de DMCI, Anne Poirier Basque, précisait dans une lettre du 15 août 2015 que DMCI est donc préparé à s’engager pour 250 000 $ pour 15 ans .

Le conseiller Blair Lawrence a fait part de sa déception face à cet engagement informel, sans contrat à l’appui. Si nous demandons 250 000 $ par année, que faites-vous? , a-t-il lancé aux deux représentants de DMCI, en séance du conseil lundi. Vous n’aviez aucune obligation?

Vous aviez ma parole , a répondu le président du conseil d’administration de DMCI, Jim Dixon. On ne pourrait pas payer , admet-il.

Les revenus de Downtown Moncton Centre-Ville Inc. sont amassés au moyen d’une taxe de 0,16 $ par tranche de 100 $ sur la valeur d’évaluation des propriétés commerciales du centre-ville. DMCI est un organisme privé sans but lucratif qui défend les intérêts des propriétaires fonciers et des propriétaires d’entreprise du centre-ville.