L'art de déjouer les pronostics : la force mentale d'Alexandre Scotto du Vert & Or

Quand Alexandre Scotto a une idée dans la tête, rien ne l'arrête. Pas même une grave blessure qui aurait dû le tenir à l'écart des sports de compétition pour toujours. Pourtant, aujourd'hui, l'athlète du Vert & Or cumule les médailles. Histoire d'une détermination hors du commun qui a fait mentir bien des médecins.

Grand amateur de soccer, tout bascule à l'âge de 12 ans à la suite d'un mauvais contact lors d'une partie avec son équipe montréalaise. Conséquence : déchirure et hypertension des ligaments, en plus d'une fissure du ménisque.

Ça a été une grosse épreuve , avoue l'athlète de 23 ans, qui s'est joint à l'équipe d'athlétisme du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke en 2016.

Il passe alors sous le bistouri, mais l'opération est risquée. Avec mon jeune âge et vu que j'étais en pleine croissance, ça aurait pu arrêter la croissance de ma jambe gauche. Il y avait toutes sortes de complications qui faisaient en sorte que l'opération n'était pas conventionnelle , explique-t-il.

Alexandre Scotto (quatrième à partir de la gauche, à l'arrière) avec son équipe montréalaise, en 2010, après sa convalescence. Photo : Photo fournie par Alexandre Scotto

Après l'opération, la convalescence

Alexandre demeure plusieurs mois inactif. Les béquilles et son orthèse ne le quittent pas.

Par la suite, il recommence à plier son genou et à faire de petits mouvements non brusques. Les médecins, même les physios m'avaient dit "toi, les sports de compétition avec la blessure que tu as, c'est fini". Ils m'avaient dit que je pouvais faire des sports pour le plaisir, des sports sans changement de direction , explique l'athlète.

Le jeune homme avoue avoir vécu dans le déni un certain temps. Mais pas question pour lui de dire adieu au soccer, sa passion d'alors. Je me suis dit: "lui, il sait peut-être ce qui se passe dans mon genou, mais il ne me connaît pas en tant que personne. C'est sûr que je ne peux pas arrêter la compétition , ajoute-t-il.

Un an et demi plus tard, il réintègre son équipe de soccer qui évolue maintenant dans la catégorie AAA.

Mais, le retour est difficile. Très difficile. Il réalise que ses coéquipiers ont progressé alors que lui, il revient de loin.

La peur de se blesser à nouveau n'est jamais bien loin. À force de tête dure, j'ai quand même réussi à atteindre un bon niveau , dit-il.

Du soccer à l'athlétisme

En 2013, à la recherche de nouveaux défis, Alexandre délaisse le ballon rond pour la course. Environ trois ans plus tard, il débarque à l'Université de Sherbrooke.

Il est arrivé avec un bon niveau de performance et une attitude de vouloir performer et travailler fort , souligne l'entraîneur-chef du programme athlétisme pour le Vert & Or, Luc Lafrance.

M. Lafrance est l'un des entraîneurs qui gravitent autour d'Alexandre. Il ne connaissait pas son historique à ce moment-là.

A-t-il été étonné de constater le cheminement de son protégé après avoir été mis au fait de son parcours? Agréablement surpris, mais [en connaissant] l'attitude de l'individu face à certains défis, non , ajoute-t-il.

Luc Lafrance, entraîneur-chef du programme athlétisme pour le Vert & Or. Photo : Radio-Canada

M. Lafrance souligne que les blessures font partie de la réalité des athlètes. Certains s'en remettent mieux que d'autres, selon le type de blessure et du sport pratiqué.

L'athlétisme est un sport plus linéaire. C'est plus facile. Dans ses épreuves aussi. Probablement que s'il avait fait des haies, ça aurait été différent. S'il avait sauté aussi. Mais je vous dirais que dans certaines situations, ce qui arrive, c'est que les athlètes qui ont une grosse blessure sur une jambe, ils doivent changer de jambe. Les athlètes de bon niveau vont pouvoir le faire. Est-ce qu'on va arriver au même niveau d'avant la blessure? Dans plusieurs situations non, dans certaines situations oui , ajoute l'entraîneur-chef.

Alexandre se spécialise dans les épreuves de sprint long. Il compte déjà plusieurs médailles à son actif depuis son arrivée avec le Vert & Or et compte bien en remporter d'autres.