L'Île-du-Prince-Édouard veut éliminer les limites au transport interprovincial d’alcool

Les libéraux de Wade MacLauchlan promettent de modifier la loi lors de la prochaine session parlementaire, ce printemps.

Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent rapporter de l'alcool d'une autre province pour leur consommation personnelle. Mais ils sont limités par la loi à 9 litres de vin, 3 litres de spiritueux ou 24,6 litres de bière.

Le ministre des Finances, Heath MacDonald, dit qu'il y a une volonté parmi les provinces d’éliminer les obstacles en matière de transport d’alcool.

Ce changement [...] donnera plus de choix aux consommateurs et permettra aux produits de l’Île de profiter d’une visibilité et d’une appréciation accrues sur les marchés un peu partout au pays.

Heath MacDonald, ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard