Les jeunes agriculteurs madelinots ont le vent dans les voiles

L'agriculture est en pleine effervescence sur l'île du Havre-Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine. Malgré tout le dynamisme qui anime ces jeunes producteurs, vivre de l'agriculture dans un archipel tourné depuis toujours vers la pêche comporte son lot de contraintes et de défis.

Natalia Porowska et son conjoint Jacques Audet font partie de cette nouvelle génération d’agriculteurs. Installés à Bassin, ils se sont lancés dans l’aventure de la production maraîchère biologique en 2012 et produisent des légumes et des verdures vendus en paniers. Les légumes frais locaux sont rares. Les jeunes agriculteurs se donnent pour mission de nourrir la communauté locale.

C’est inconcevable que dans un petit archipel comme le nôtre, avec les terres agricoles et le climat qu’on a, on importe 98 % de notre alimentation. Natalia Porowska, productrice maraîchère, Les Jardins du Havre Vert

Mais faire de l’agriculture au beau milieu du golfe du Saint-Laurent représente un énorme défi. À commencer par le sol lui-même, un loam sablonneux.

« Il est pauvre et acide, explique la productrice maraîchère. Sur l’échelle du ph, 7 c’est neutre; nous on est à 4,5. Et je pense que le jus de citron, c’est à 2,5 ou 2. La fertilité est moins accessible quand l’acidité est forte. Les plants se développent du coup moins bien. Il y a beaucoup de maladies. »

Natalia Porowska, des Jardins du Havre Vert Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Pour remédier à ces problèmes, il faut faire des amendements en calcium, qui améliorent la structure et la composition du sol.

La production maraîchère est aussi soumise à de fortes tempêtes, notamment en septembre, lorsque les végétaux sont mûrs et prêts à être récoltés, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Pour protéger une partie des récoltes des intempéries, mais aussi prolonger la saison des cultures, le couple a fait un ajout cette année : les tunnels chenilles. Ces petites serres permettent d’accélérer le départ des cultures. Car le printemps est beaucoup plus tardif aux Îles que sur le continent.

« À la Saint-Jean, au Québec, il fait 35 degrés et il y a un ensoleillement de 18 heures. Nous, on a un ensoleillement de 18 heures, mais il fait 12. Donc, on va chercher l’écart de température, 20 degrés mine de rien, avec des structures additionnelles. »

Les petites serres permettent d'accélérer le départ des cultures. Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Les tunnels doivent être protégés des grands vents et sont installés loin de la mer, à l’intérieur des terres. C’est une autre réalité avec laquelle le couple d’agriculteurs doit composer : leur production totale d’un hectare et demi se retrouve éparpillée sur six lots différents.

On est dans un corridor panoramique ici et le territoire est de plus en plus sollicité. Il y a plusieurs maisons qui se sont bâties dernièrement. Alors les lots sont convoités. Natalia Porowska, productrice maraîchère, Les Jardins du Havre Vert

L’occupation du territoire représente d’ailleurs un véritable casse-tête aux Îles-de-la-Madeleine. L’attrait pour les Îles et ses paysages grandioses provoque des conflits d’utilisation. D’autant plus qu’il n’existe pas aux Îles de protection provinciale du territoire agricole comme partout ailleurs au Québec. L’accès aux terres agricoles est une telle embûche que les producteurs sont rarement propriétaires des terres qu’ils cultivent.

C’est dur pour eux d’investir et de développer sans savoir à combien d'acres de terres agricoles [ils auront] accès l'année d'après. Serge Bourgeois, directeur Aménagement du territoire et urbanisme, Îles-de-la-Madeleine

Des chèvres et du fromage

Éric Longpré a eu un véritable coup de foudre pour les Îles-de-la-Madeleine lors d’une visite en 2004. Dix ans plus tard, il quittait la région de Montréal avec quelques biquettes et installait sa production caprine à Bassin.

Éric Longpré, de la fromagerie Les biquettes à l'air Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Aujourd’hui, le jeune homme produit des fromages au lait de chèvre vendus directement à la ferme. Ses biquettes se baladent dans les prés salés des collines qui surplombent la mer. Une scène de carte postale qui ne manque pas d’attirer les touristes à la ferme.

Mais son exploitation agricole occupe une petite parcelle, insuffisante pour cultiver le foin dont il a besoin pour le troupeau. Et la qualité du foin disponible dans l’archipel laisse à désirer.

Le foin des Îles, s’il n’est pas ramassé au bon temps, il y a plein de poussière [dessus]. Moi, je me bats pour produire un bon fromage, un lait de qualité et en quantité. Bien, ça m’écoeure de donner ça [à manger à mes chèvres]. Éric Longpré, Les biquettes à l’air

Pour s’assurer d’un rendement laitier élevé et constant, Éric Longpré doit faire venir du foin de la Montérégie. Une remorque de foin de qualité lui coûte 5000 $.

« Si je donne un bon foin à mes chèvres, en une semaine, je vais tirer 50 litres de plus. […] Avec des rendements à 2 %, ça fait beaucoup de kilos de fromages au bout de la ligne. »

De vignoble en verger

À l’intérieur des terres, le renouveau agricole à Bassin se fait également sentir. Le vignoble Domaine des Salanges a ouvert ses portes au public l’automne dernier. Et au détour d’une courbe, on découvre avec étonnement un élevage de wapitis.

Puis quelques kilomètres plus loin se cache l’unique verger des Îles-de-la-Madeleine : le verger Poméloi. Éloi Vigneau a planté un verger expérimental il y a 25 ans et s’est mis à produire des boissons alcoolisées pour écouler ses surplus de pommes.

Éloi Vigneau, au centre, accompagné de ses fils Louis-Joseph (à gauche sur la photo) et Élie (à droite). Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Produire des pommes en plein milieu du golfe du Saint-Laurent ne va pas de soi.

« Avec le sel qui est charrié par les vents, ça brûle les arbres, explique Éloi Vigneau. Donc, ici, on est abrité avec des conifères, des épinettes. Et où il n’y en avait pas, on en a planté pour être à l’abri des vents. C’est essentiel. »

Cela n’a pas empêché les Vigneau de développer un produit, inspiré de la poire Williams, qui attire l’attention dans le verger : des pommes emprisonnées dans des bouteilles de verre.

On pose des bouteilles dans les arbres quand les pommes sont toutes petites. On finit par avoir une pomme dans la bouteille au jour de la récolte. Élie Vigneau, du verger Poméloi

Élie Vigneau, du verger Poméloi Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

Le résultat : un mélange d’eau-de-vie de pomme et de cidre, le produit vedette de la maison.

Élie et Louis-Joseph, les fils d’Éloi, sont rentrés au bercail récemment et s’impliquent dans l’entreprise. Ils ont des idées plein la tête : un agrandissement du verger est prévu, une nouvelle boutique sera construite et les Vigneau ont fait l’acquisition d’un alambic pour produire eux-mêmes leur eau-de-vie.

« Il y a une bonne vibe. Depuis quelques années, il y a vraiment une effervescence aux Îles à ce niveau-là. On sent qu’il peut y avoir aussi un genre de synergie qui se fait entre les différents producteurs. »

Un pionnier de l’agriculture aux Îles-de-la-Madeleine a tracé la voie à tous ces nouveaux producteurs agricoles qui ont le vent dans les voiles : la fromagerie du Pied-de-Vent. Ses artisans ont développé des fromages fins dont la réputation va bien au-delà de l’archipel. Si bien qu’aujourd’hui, le logo des Îles est devenu une image de marque qui profite à la relève.

D’autre part, le charme des Îles opère à un point tel qu’un nombre record de 60 000 touristes ont visité l’endroit l’été dernier. Ces visiteurs ne demandent qu’à goûter tout ce que les Îles-de-la-Madeleine ont à offrir.

Mais l’attrait pour l’archipel incite les propriétaires à subdiviser les lots dans le but d’y construire des résidences touristiques.

Tant que les gens valoriseront le paysage et l’emplacement de leur maison plus qu’ils valoriseront le contenu de leur assiette, ils auront un incitatif pour vendre. Natalia Porowska, productrice maraîchère, Les Jardins du Havre Vert

Les autorités municipales ont dû délimiter des secteurs où le développement foncier n’est plus possible et ont prévu un zonage agricole et forestier dans le schéma d’aménagement.

« Quand on préserve ces terres-là qui sont utilisées en agriculture, ça fait partie aussi de l’autre produit qu’on offre aux visiteurs et qui est drôlement important : les paysages. Probablement le premier produit d’appel », dit Serge Bourgeois, directeur du département d'aménagement du territoire et d'urbanisme de la municipalité.

Dans cet archipel qui baigne dans une longue tradition maritime, les jeunes producteurs qui travaillent la terre pratiquent une agriculture audacieuse et innovante, bien loin de l’agriculture de subsistance, autrefois pratiquée par les pêcheurs.