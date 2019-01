Le comité exécutif de Winnipeg approuve l'installation accélérée de boucliers dans les autobus

Des boucliers de protection seront installés dans les autobus de Winnipeg d'ici un an. Un plan accéléré a été approuvé à l'unanimité par le comité exécutif de la Ville. Le plan de 3,15 millions de dollars prévoit l'installation de cette protection dans les 630 autobus de la capitale manitobaine d'ici la fin de janvier 2020.

Winnipeg Transit prévoyait une période de trois ans pour l'installation de ces boucliers, mais le comité des travaux publics de la ville a amendé la proposition pour raccourcir la période à 18 mois. Les conseillers Jeff Browaty, Devi Sharma et Vivian Santos avaient voté en faveur de ce plus court échéancier même si cela entraînait des coûts de main d'œuvre plus élevés.

Le président du comité des travaux publics, Matthieu Allard, s'était tout d'abord opposé à cet échéancier raccourci et affirmait qu'il fallait attendre la création du budget municipal. Mardi, il a toutefois amendé la proposition de son comité pour réduire l'échéancier à un an.

Les chauffeurs d'autobus ont demandé cette protection additionnelle après le meurtre d'un de leurs collègues le 14 février 2017. Le procès de l'homme accusé de ce meurtre s'est amorcé lundi.

Le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, Aleem Chaudhary, a affirmé au comité exécutif que les boucliers empêcheraient la majorité des agressions contre les chauffeurs. Il s'est dit reconnaissant de la décision du comité.

Tous les conseillers municipaux sont invités à une séance d'information privée sur la sécurité dans les transports publics le 30 janvier. Le lendemain, ce sera au tour du conseil municipal de tenir le vote final sur cette décision.