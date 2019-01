Opitciwan réclame la souveraineté sur son territoire ancestral

Le conseil de bande d'Opitciwan se tourne vers les tribunaux pour faire reconnaître ses droits sur son territoire ancestral. La démarche, si elle est concluante, serait une première dans l'Est du Canada.

Le Conseil de la Première Nation Atikamekw d’Opticiwan a déposé une requête à cet effet à la Cour supérieure du Québec, au palais de justice de Montréal.

La reconnaissance du titre et des droits ancestraux par la Cour supérieure du Québec demeure le meilleur moyen d’assurer la protection et la sauvegarde de notre territoire , a déclaré Christian Awashish, chef du conseil de bande d’Opitciwan.

La communauté située en Haute-Mauricie demande au tribunal de reconnaître son titre ancestral sur un territoire de 26 360 km2 et de lui permettre de le gérer en toute autonomie.

La requête vise également la reconnaissance des droits ancestraux liés à l’utilisation du territoire et de ses ressources, dont la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette et la récolte pour la fabrication d’objets utilitaires ou culturels.

Les Attikameks de la Première Nation d’Opitciwan disent avoir un titre exclusif sur l’ensemble de leur territoire ancestral, lequel n’a jamais été cédé.

Le Conseil d’Opitciwan soutient par ailleurs que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est un échec pour le territoire qui le concerne.

Une rupture des négociations aux côtés des autres communautés attikameks

Le Conseil d’Opitciwan a décidé de faire cavalier seul à la table de négociation avec Québec et Ottawa sur la question du territoire. Il rompt donc l'alliance qu'il avait jusqu'à présent à la table de négociation avec les autres communautés attikameks.

Une mésentente entre les trois communautés à la table tripartite a poussé Opitciwan à se tourner seule vers les tribunaux.

Opitciwan, Wemotaci et Manawan militent conjointement depuis des dizaines d’années pour un titre exclusif afin d’utiliser le territoire de la nation et ses ressources pour la chasse, la pêche, la trappe et les autres activités traditionnelles.

En 2014, la nation a déclaré sa souveraineté. Elle a par la suite marqué les limites de son territoire, en 2016.

Une démarche inspirée de la nation Tsilhqot’in

Le chef, les conseillers ainsi qu’une trentaine d’aînés étaient au palais de justice de Montréal mardi pour le dépôt officiel de la requête en Cour supérieure.

Opitciwan appuie sa démarche sur un jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans un dossier similaire. En 2014, les six bandes de la Nation britanno-colombienne Tsilhqot’in ont obtenu un titre ancestral autochtone sur leur territoire.

