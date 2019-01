Windsor veut que le quart de sa population se déplace à pied, à vélo et en autobus dans 20 ans

Cette recommandation fait partie d’une démarche plus large visant à revoir le plan directeur du transport actif dans la ville. Le plan final sera déposé à l’hiver 2019, après un an de consultations.

La proposition initiale de la municipalité était de faire passer la proportion à 20 % : Mais après les consultations avec le public, environ le deux tiers de la communauté considérait que ce n’était pas suffisamment ambitieux , explique la gestionnaire de la planification des transports, Josette M. Eugeni.

Des cibles révisées ont donc été présentées aux conseillers lundi, portant à 25 % l’objectif d’ici 2041.

Les objectifs doivent être clairs et ambitieux, mais pas inatteignables , explique Mme Eugeni. Cela pourrait passer par l’adoption de vélo en libre-service ou de scooters électriques, notamment.

Le maire de Windsor reconnaît que ces objectifs sont ambitieux, mais, selon lui, le délai de 20 ans permettra à la Ville de se préparer en conséquence.

Nous sommes la capitale de l’automobile au Canada. On a l’habitude de traverser la ville en 15 minutes [...] ça sera difficile , a déclaré le maire en entrevue avec CBC.

L’organisme de promotion du transport à vélo, Bike Windsor-Essex, a participé aux consultations, répétant que le réseau cyclable devrait être amélioré considérablement.

La vision est bonne, on est très excités de constater que notre communauté cherche à se déplacer plus activement, à avoir des rues plus sécuritaires , explique la directrice de l’organisme, Lori Newton.

Le transport à Windsor : 10 % des déplacements vers le travail sont effectués à pied, à vélo ou en utilisant le transport collectif.

2 résidents sur trois vivent à 400 m d’une piste cyclable ou d’un arrêt d’autobus. Windsor bénéficie aujourd’hui : De 1000 km de trottoirs et sentiers

De 50 km de pistes cyclables Source: Walk Wheel Windsor

La municipalité de Windsor s’est engagée à réduire sa production de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2041 comparativement au niveau de 1990.