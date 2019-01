Nominations aux Oscars : mais où sont les réalisatrices?

Les réalisatrices, tant aux Oscars qu'aux autres remises de prix en cinéma, ont du mal à se faufiler parmi les finalistes, et encore plus parmi les gagnantes. Les nominations aux prochains Oscars , qui viennent d'être dévoilées, le prouvent encore une fois.

Plus d’un an après l’affaire Harvey Weinstein et la naissance du mouvement #MoiAussi, qui avait fortement ébranlé la 90e Soirée des Oscars en 2018, plusieurs observateurs notent que les femmes sont les grandes oubliées de ces nominations.

Dans la catégorie de l’Oscar de la meilleure réalisation, aucune femme n’est en lice. La cinéaste britannique Lynne Ramsay, qui a été l’une des plus louangées par la critique au même titre que Spike Lee et Alfonso Cuarón, ne figure pas parmi les nommés. You Were Never Really Here, son film produit par Amazon, a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes en 2017.

La revue Variety mentionne aussi comme finalistes potentielles la réalisatrice Debra Granik pour son film Sans laisser de trace, Chloe Zhao pour Le cowboy et Marielle Heller pour le film Pourras-tu me pardonner un jour?.

D’ailleurs, le film de Marielle Heller est en lice dans trois catégories : celles du meilleur scénario adapté, de la meilleure actrice (Melissa McCarthy) et du meilleur acteur dans un second rôle (Richard E. Grant).

Variety fait aussi mention de Tamara Jenkins (Private Life), de Karyn Kusama (Destroyer), de Mimi Leder (Une femme d’exception) et de Josie Rourke (Marie, reine d’Écosse), qui sont en nomination dans les catégories des meilleurs costumes et des meilleurs maquillages et coiffures.

Josie Rourke, réalisatrice du film Marie, reine d'Écosse Photo : AFP/Getty Images / STEVEN FERDMAN

Rappelons que les finalistes pour la meilleure réalisation sont Spike Lee (BlacKkKlansman), Alfonso Cuarón (Roma), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (La favorite) et Adam McKay (Vice).

Aucun des films retenus dans la catégorie du meilleur film ne sont réalisés par une femme.

Dans la catégorie du meilleur film étranger, parmi les cinq longs métrages en lice, un seul est réalisé par une femme : Capharnaüm, de la réalisatrice Nadine Labaki, qui représente le Liban.

Lors des Golden Globes, la situation était semblable. La catégorie de la meilleure réalisation au cinéma ne comprenait que des hommes : Alfonso Cuarón (le gagnant), Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee et Adam McKay.

Une seule réalisatrice gagnante

Dans l’histoire des Oscars, une seule femme a gagné la statuette pour son travail de réalisatrice : Kathryn Bigelow, pour son film Démineurs, en 2010.

Kathryn Bigelow devient la première femme à gagner l'Oscar de la meilleure réalisation le 7 mars 2010. Photo : Getty Images / Kevin Winter

Outre Kathryn Bigelow, seulement quatre autres femmes ont été mises en nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure réalisation : Lina Wertmüller en 1977 pour Pasqualino, Jane Campion en 1994 pour La leçon de piano, Sofia Coppola en 2004 pour Traduction infidèle (Lost in Translation), et Greta Gerwig en 2018 pour le film Lady Bird.