Plus de place aux piétons aux environs du square Phillips, à Montréal

Plus d'arbres, plus de place pour s'asseoir, un réseau sans fil gratuit : la Ville de Montréal a annoncé mardi matin ses projets pour le secteur du centre-ville aux alentours du square Phillips. Les travaux doivent se dérouler du début 2020 à la fin 2021 au coût estimé de 50 millions de dollars.

Le réaménagement touchera le square Phillips et la place du Frère-André, dont les superficies seront augmentées, de même que les rues avoisinantes, soit l’avenue Union (entre Sainte-Catherine et Cathcart), la rue Cathcart (entre Union et Place Phillips) et la rue Place Phillips/Place du Frère-André.

L’administration compte faire plus de place aux piétons, entre autres en élargissant les trottoirs et en offrant plus d’espace pour s’asseoir. Des places de stationnement seront retirées, mais des zones de débarcadères sont prévues.

« Ce projet répond à de nombreux besoins exprimés lors des consultations publiques de faire une plus grande place aux piétons et de rendre plus convivial le centre-ville », a indiqué par communiqué le responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, Luc Ferrandez.

Les caractéristiques patrimoniales et historiques du secteur doivent également être mises en valeur. Plusieurs bâtiments des alentours datent du 19e siècle, comme les magasins La Baie, construit en 1891, et Birks, construit en 1894, de même que l’église anglicane Christ-Church, construite entre 1856 et 1859.

Ces travaux font partie de la phase 1 du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, qui vise la portion de cette artère située entre les rues Mansfield et De Bleury. Le coût total de cette phase est estimé à 123,4 millions de dollars.