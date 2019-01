5 ans après la tragédie de L'Isle-Verte, la sécurité des aînés est devenue une priorité

Il y a plusieurs années, c'était tout le monde qui pouvait garder des aînés, maintenant, il y a des normes pour les protéger , affirme la directrice générale adjointe du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Chantal St-Onge.

Selon elle, c'est l'une des principales choses qui a changé depuis la tragédie de L'Isle-Verte : la sécurité des aînés est devenue une préoccupation constante.

Le coroner et commissaire aux incendies, le défunt Cyrille Delâge, a mené la Commission d'enquête publique sur l'incendie de L'Isle-Verte. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Depuis le rapport du coroner Delâge, en février 2015, Québec a investi dans la formation des pompiers, a incité les petits services incendie à se regrouper pour être plus efficaces (ils sont passés de 708 à 659 depuis 2014) et a obligé l'installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées.

Toutefois, le gouvernement n'a jamais aboli la clause de droit acquis, dite clause grand-père, qui permet aux pompiers ayant été certifiés avant 1998 de ne pas actualiser leur formation. Selon le co-président de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, Jean Melançon, c'est entre autres pour ne pas priver les municipalités de ressources précieuses.

[Il y a ] 1200 municipalités, il y en a au-dessus de 1100 qui ont 5000 de population et moins... Quand t'es dans un service qui dessert 5000 de population ou moins, tu ne peux pas beaucoup te permettre de ne pas utiliser l'ensemble de tes ressources.

Malgré nos demandes, le ministère de la Sécurité publique n'a pas pu nous dire combien de pompiers bénéficiaient toujours de cette clause. Dans la MRC Rimouski-Neigette toutefois, il n'en reste que quatre, soit la moitié moins que deux ans plus tôt. Le Ministère analyse toujours la possibilité d'abolir la clause grand-père.

Après la tragédie de L'Isle-Verte, Québec a exigé que des gicleurs soient installés dans toutes les résidences pour aînés certifiées d'ici 2020. À un an de cette échéance, près de la moitié des résidences sont conformes.

Selon le RQRA, Il est très peu probable que l'ensemble des résidences réussissent la cible puisque les résidences doivent financer 100 % des travaux avant d'obtenir la subvention, échelonnée sur 5 ans.

On a vu beaucoup de fermetures, on voit aussi des changements de vocation. [...] Si les petites résidences se transforment en immeubles locatifs, il n'y a plus de contrôle sur la sécurité.

Chantal St-Onge, directrice générale adjointe du RQRA