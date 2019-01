Amanda Simard attend de voir qui sera le chef des libéraux avant de faire le saut

Je ne peux pas être indépendante pour toujours , a affirmé Mme Simard mardi devant le Club canadien de Toronto.

La députée de Glengarry-Prescott-Russell a ajouté ceci : J'ai hâte de voir la course à la chefferie pour voir si [le nouveau chef des libéraux] est quelqu'un avec qui je peux m'aligner. Moi, je suis très au centre.

Lors d'une séance de questions-réponses avec l'animatrice Marjorie April de l'émission Y a pas deux matins pareils de Radio-Canada, Mme Simard a raconté qu'elle ne pouvait plus faire avancer la cause des Franco-Ontariens au sein du gouvernement Ford, d'où sa décision de quitter les rangs des conservateurs en novembre dernier.

Ils allaient me mettre dans un coin , a-t-elle affirmé.

[Doug Ford est-il francophobe?] Je ne sais pas. Amanda Simard, ex-députée conservatrice

Mme Simard ne comprend toujours pas ce qui a motivé les conservateurs à stopper le financement du projet d'Université de l'Ontario français.

L'argument économique de l'Université, ça ne tient pas debout , dit-elle, soulignant que le fédéral offre de financer la moitié du coût de démarrage de l'établissement francophone.

La députée de l'Est ontarien ne voit pas d'économies non plus dans l'abolition du Commissariat aux services en français de l'Ontario, étant donné que le gouvernement a promis de transférer son personnel au sein du bureau de l'ombudsman provincial.

Plus de détails à venir