Le projet de pipeline de Gazoduq traverserait l'habitat naturel d'espèces menacées

C'est ce qu'indiquent les données produites par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), une unité intégrée au ministère de l'Environnement, obtenues par Le Devoir.

La liste fournie compte, entre autres, 17 espèces, dont le carcajou et la tortue mouchetée.

L'avocate en droit de l'environnement, Karine Péloffy, s'est aussi inquiétée de cette situation, alors qu'elle était invitée à l'émission 24/60 sur les ondes de Radio-Canada

On parle d'un pipeline qui sera évalué par l'Office national de l'énergie et on se rappelle qu'en 2012 le gouvernement conservateur avait démantelé plusieurs des protections environnementales pour accélérer le déploiement de pipelines. Et une de ces exceptions-là, c'est une exception dans la loi sur les espèces en péril qui prévoit que s'il y a un permis qui détruit l'habitat naturel d'une espèce en péril... c'est vraiment en dernier recours. Mais il y a une exception pour un pipeline qui serait approuvé par l'Office national de l'énergie.

Le gazoduc de 750 kilomètres prévoit transportera du gaz naturel de l'Alberta jusqu'à la future usine de liquéfaction d'Énergie Saguenay.

Des consultations publiques auront lieu en février dans la région.