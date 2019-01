Joe Malone aura sa statue à la place Jean-Béliveau

Le membre du Temple de la renommée du hockey et double vainqueur de la coupe Stanley a remporté le vote populaire organisé par la Ville de Québec.

Le natif de Sillery, dont le record de sept buts dans un même match établi en 1920 n’a toujours pas été battu, a récolté 46 % des voix.

Il a devancé ses coéquipiers Paddy Moran (27 %), Jack McDonald (25 %), Tommy Smith (1 %) et Joe Hall (1 %).

Joe Malone a joué pour les Bulldogs de Québec dans trois ligues différentes : l’Eastern Canada Amateur Hockey Association, l’Association nationale de hockey et la Ligue nationale de hockey (LNH).

« Phantom Joe »

Il a également porté les couleurs des Tigers de Hamilton et des Canadiens de Montréal, avec qui il a remporté la coupe Stanley lors de sa dernière saison, en 1924.

Considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de son époque, « Phantom Joe » s’est classé au 39e rang du palmarès des 100 plus grands joueurs de tous les temps du magazine The Hockey News.

En 125 matchs disputés dans la LNH, Joe Malone a inscrit 146 buts et récolté 18 mentions d’assistance pour un total de 164 points.