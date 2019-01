Netflix s'excuse pour l'utilisation d'images de la tragédie de Lac-Mégantic

Affirmant que Netflix ne connaissait pas l'origine des images de la ville en flammes qui ont été utilisées dans la série Les voyageurs du temps et le film Bird Box pour illustrer des scènes d'apocalypse, la directrice politiques publiques du géant américain, Corie Wright, explique dans sa lettre que l'utilisation de ces images tragiques était involontaire.

Netflix ne connaissait pas la source de ces images et comprend que plusieurs personnes aient ressenti de la frustration et de la tristesse en revoyant des images de cette tragédie. Nous regrettons sincèrement toute souffrance causée à la population de Lac-Mégantic et nous l’avons exprimé directement à la mairesse Julie Morin, peut-on lire dans la lettre adressée à la ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy.

Nous présentons nos excuses à la population de Lac-Mégantic et aux membres de Netflix qui ont été attristés en visionnant ces images. Nous prendrons des mesures pour éviter leur utilisation dans l’avenir. Corie Wright, directrice politiques publiques chez Netflix

Selon Mme Wright, l'usage d'images d'archives est une pratique fréquente et répandue dans l'industrie télévisuelle et cinématographique, notamment chez Netflix. Se disant cependant sensible à l'utilisation de ces images tragiques captées lors de l'explosion de plus de 70 wagons de pétrole qui a fait 47 morts au centre-ville de Lac-Mégantic, en 2013, la directrice politiques publiques de Netflix estime que l'industrie peut faire mieux.

Nous avons entamé des discussions au sein de l’entreprise portant sur les meilleures pratiques à mettre en oeuvre afin d’éviter que ces images ou d’autres de même nature ne soient utilisées de nouveau. Corie Wright, directrice politiques publiques chez Netflix

En dépit des excuses qu'il présente, le géant américain n'a cependant pas l'intention de retirer les images de la tragédie toujours présentes dans les productions qu'il propose déjà en ligne, comme le réclamait la semaine dernière la ministre Roy au nom du gouvernement du Québec.

Selon la directrice politiques publiques de Netflix, il n'est pas possible de retirer les dites images des contenus qui sont déjà offerts sur son site Internet. « L’étendue de cette utilisation ne nous permet pas d’apporter les changements que vous nous demandez sur des contenus existants », founit comme seule explication Corie Writht dans sa lettre.