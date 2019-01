Terre-Neuve a connu son pire bilan en matière de naissances en 2018

Il y a eu seulement 4002 naissances à Terre-Neuve-et-Labrador l'an dernier selon les données préliminaires du gouvernement provincial, soit le plus faible nombre depuis que la province tient des statistiques.

En fait, ce chiffre est inférieur de 900 au nombre de décès en 2018 et le défi démographique de Terre-Neuve ne s’arrête pas là : les migrations interprovinciales se sont soldées par la perte nette de 3000 résidents l’an dernier alors qu’il y a quatre ans, ce solde était à l’avantage de Terre-Neuve, qui avait fait un gain net de 134 résidents.

L’érosion de la population terre-neuvienne n’est pas nouvelle. Elle a commencé au milieu des années 1960 alors qu’auparavant, il n’était pas rare de voir plus de 15 000 naissances par année dans la province.

À 1,42 enfant par femme en 2016, le taux de fécondité des Terre-Neuviennes et Labradoriennes est l’un des plus bas au pays. Il est plus bas que le taux de 2,1 nécessaire au renouvellement de la population.

Il est encore plus faible dans une centaine de localités isolées dont la survie est menacée parce que les jeunes les ont désertées pour faire des études et n’y reviennent pas.

Les enfants après l'éducation

Les jeunes femmes, en particulier, sont particulièrement nombreuses à l’Université Memorial, à Saint-Jean. En 2017, le corps étudiant était composé à 57 % de femmes, ce qui a des incidences sur le taux de natalité, selon Cathy Walsh, une grand-mère rencontrée récemment dans une aide de jeu avec sa petite-fille.

Les femmes d’aujourd’hui obtiennent une éducation supérieure, dit-elle. Elle font plus de choses avant de [fonder une famille]. La possibilité qu’elles aient plusieurs enfants en est amoindrie.

Cathy Walsh, la grand-mère de la petite Jianne, ne croit pas qu'elle aura d'autres petits-enfants. Photo : CBC/Eddy Kennedy

Elle doute d’ailleurs qu’elle ait d’autres petits-enfants, alors qu’elle-même en a eu trois et ses parents, six.

Elle craint pour l’avenir. Je crois qu’à un moment donné, nous aurons de sérieux problèmes. Le fait que les gens vivent plus vieux, s’il n’y a pas suffisamment de gens pour s’occuper d’eux… Cela démontre qu’il faut attirer plus de gens dans la province pour compenser la baisse des naissances.

La population de Terre-Neuve-et-Labrador se chiffre actuellement à un peu plus de 528 000. Selon des projections du gouvernement provincial, elle devrait diminuer pour se situer dans la fourchette entre 492 000 et 523 415 en 2036.

Des conséquences sur les services, l'économie

Le phénomène a des conséquences très larges, selon Robert Greenwood, de l’Université Memorial, qui étudie les tendances de la population. Elles touchent tant la livraison de soins de santé et de services éducatifs, dit-il, que le secteur économique, qui peine à trouver suffisamment de travailleurs, et les petites localités rurales.

Nous devons trouver le moyen de nous adapter à cette nouvelle réalité [...] , affirme-t-il.

Comme d’autres, la province s’est tournée, avec un certain succès, vers l’immigration. Au cours des 10 premiers mois de 2018, 1305 nouveaux résidents permanents se sont établis à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'immigration n'est pas la panacée aux problèmes démographiques de Terre-Neuve-et-Labrador, selon Robert Greenwood, de l'Université Memorial. Photo : CBC/Eddy Kennedy

Mais ce chiffre est bien inférieur aux pertes démographiques attribuables à la dénatalité et au solde migratoire négatif. Et bien des immigrants qui se sont installés à Terre-Neuve finissent par quitter la province, ce qui fait dire à Robert Greenwood que l’immigration n’est pas la solution miracle aux problèmes démographiques de la province.

Il croit que la province devra trouver le moyen d’assurer son développement futur et le maintien de ses services avec la population existante, en misant, entre autres, sur l’innovation, les nouvelles technologies, une bonne gestion et une exploitation avisée de ses ressources naturelles.

Avec les informations de Terry Roberts, CBC