Après le froid polaire, la pluie s'amène en Estrie

Selon les prévisions d'Environnement Canada, le mercure pourrait grimper à 9 degrés Celcius jeudi et la pluie s'invitera dans la partie. Les accumulations pourraient atteindre 15 mm.

« Jeudi, on assistera à un contraste important avec ce qu'on a connu dans les derniers jours. C'est un système qui vient du sud des États-Unis et qui est présentement au nord du Texas. Le tout commencera mercredi après-midi où les températures sont réchaufferont. Il neigera un peu et en soirée, les précipitations pourraient se changer en pluie verglaçante en soirée pour se changer à nouveau en pluie jeudi », explique le météorologue à Environnement Canada, Simon Legault.

Selon ce dernier, cette bonne quantité de pluie attendue ne devrait pas avoir trop d'impact. « Il a fait tellement froid et il y a tellement de neige que cette pluie devrait être absorbée facilement. »

Ce redoux sera de courte durée toutefois. Dès vendredi, le mercure redescendra à -5 degrés Celcius et chutera à -14 degrés Celcius samedi.

D'ici là, il faudra garder tuque et foulard pas trop loin. La température devrait atteindre -14 mardi, mais avec le facteur de refroidissement éolien, on ressentira -34.