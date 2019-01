Une école de Shawinigan fait la guerre à la cigarette

Éradiquer le tabagisme à l'école : c'est le pari audacieux que s'est lancé l'École secondaire du Rocher, à Grand-Mère, il y a un an. L'initiative vise à ce qu'il n'y ait plus de fumeurs d'ici 2020.

Selon la Commission scolaire de l'Énergie, le nombre de fumeurs à l'école est en chute libre, autant chez les élèves que chez le personnel.

Il y a un an, l'école comptait plus de 70 élèves fumeurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu’une vingtaine. Même tendance chez les membres du personnel : ils étaient 13 à fumer en janvier 2018 et dans les 12 derniers mois, tous ont arrêté de fumer.

Une première au Québec

L'École secondaire du Rocher est la première au Québec à s'être dotée d'une telle politique pour une génération sans tabac.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé rapporte que 16 autres écoles du Québec sont en voie d'implanter une politique similaire.

La 42e Semaine pour un Québec sans tabac est en cours. Cette année, la campagne de sensibilisation porte sur la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui regroupe une série de problèmes de santé graves tels l'emphysème et la bronchite chronique.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel