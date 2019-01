Une tempête qui coûte cher à Rimouski

Les travaux de déneigement seraient évalués à environ 500 000 $ estime le directeur général de la ville, Claude Périnet.

Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, des travailleurs ont été réembauchés par l'organisation municipale qui prévoit payer la facture avec son fonds de réserve qui s'élève à environ 1 200 000 $. On va travailler pendant presque une semaine et demie à deux semaines à raison de deux quarts de travail jour et nuit.

Ça représente près de 100 personnes qui vont être au travail, 40 pièces de machineries, donc 45 équipements à peu près qui vont y travailler. Donc, vous comprendrez que c'est des travaux qui sont majeurs. Claude Périnet , directeur général de la municipalité

L'an dernier, le fonds de réserve de la Ville de Rimouski a été utilisé pour éponger plus d'un million de dollars de travaux de déneigement.