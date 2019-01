Des détecteurs de monoxyde de carbone dans toutes les écoles de la CS du Lac-Saint-Jean

Les trois autres commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont présentement à pied d’œuvre pour doter chacune de leurs écoles de ce type d’équipement.

Après l’intoxication d’élèves et de membres du personnel de la Commission scolaire des Découvreurs à Montréal, le ministère de l'Éducation du Québec a exigé que toutes les écoles de la province soient munies de détecteurs. Les événements, survenus la semaine dernière, ont été provoqués par le bris d’une conduite de chauffage.

Chez nous, la CS du Lac-Saint-Jean est passée à l’action au cours des derniers mois. Si la décision d’installer des détecteurs a été prise, c’est parce que les pompiers d'Alma en avaient fait la recommandation.

L'achat avait déjà été fait et on les avait presque tous installés cet automne. Il en restait cinq au retour des vacances des Fêtes et on les a installés la semaine dernière , a résumé la directrice adjointe Christine Flaherty.

À la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, un exercice de vérification des équipements est en cours.

On n'a pas d'inquiétudes majeures parce qu'il y a une inspection annuelle qui est réalisée chez nous, dans les établissements où le type de chauffage le demande. C’est vraiment une inspection préventive qui peut permettre de détecter certaines anomalies , a mis en relief la porte-parole Claudie Fortin.

Toujours au Saguenay, la Commission scolaire De La Jonquière devra pour sa part installer des dispositifs de détection dans 24 de ses 30 bâtiments.

Dans le haut du Lac-Saint-Jean, la CS du Pays-des-Bleuets est au travail. Plus de la moitié de ses 40 immeubles doit recevoir un détecteur de monoxyde de carbone.

Les commissions scolaires ne devront pas se limiter à la simple installation de détecteurs pour se plier aux exigences ministérielles. Une inspection annuelle de chacun des bâtiments devra aussi être réalisée.

D'après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières