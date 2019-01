La poudreuse fait des heureux à Gaspé

Au mont Pesaq, à 10 minutes du centre-ville de Gaspé, les skieurs sont nombreux à profiter de cette belle poudreuse.

Julien Dumais St-Onge, un résident de Gaspé, apprécie la flexibilité de son employeur, qui lui permet d’adapter son horaire pour profiter des pentes fraîchement enneigées. On suit les tempêtes, on n'a pas le choix de s'adapter à l'hiver , dit-il.

Chaque année, Gaspé est l'un des endroits les plus enneigés au Québec, selon les données recueillies par Environnement et Changement climatique Canada.

Lors de la tempête de dimanche, ce sont plus de 51 centimètres de neige qui sont tombés sur la ville.

D'ailleurs, dans la province, c'est Gaspé qui a reçu le plus de neige depuis octobre, avec un total de 277 centimètres, du jamais vu depuis plus de 30 ans.

C'est principalement dû à octobre et novembre qui ont été des mois très neigeux. Décembre a été relativement tranquille, janvier également c'est un mois neigeux, alors on se retrouve bien en avant en termes de quantité de neige pour la région de la Gaspésie , explique Alexandre Parent, météorologue à Environnement et changement climatique Canada.

Toute cette neige naturelle fera aussi le bonheur des centres de ski qui n'ont pas de canons à neige, comme le mont Béchervaise.

Il en résulte des conditions optimales pour les amateurs de neige folle qui s’empressent de dévaler les pistes avant qu’elles ne soient damées. On est venu profiter de la température, puis des conditions de neige. Nous, la neige, ça nous fait pas peur et on en profite bien cet hiver , s’exclame Julien Tapp, un planchiste de Gaspé.

Même si Gaspé est l'endroit qui a reçu le plus de neige, Québec la devance pour ce qui est de la neige au sol avec 64 centimètres.

Avec les informations de Martin Toulgoat