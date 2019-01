Du financement pour 6 projets grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le Réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue reçoit 200 000 $ de cette enveloppe pour son projet d'amélioration et d'harmonisation des pratiques d'accueil des familles.

On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'harmoniser nos pratiques d'accueil des familles en travaillant ensemble et propulser un label famille, c'est-à-dire qu'ensemble, pendant les trois années du projet, on va discuter de ce que ça prend pour bien accueillir les familles , a affirmé le président du Réseau muséal de la région, Jean-Jacques Lachapelle, à l'émission Région zéro 8.

Le Centre d'excellence en télécommunications souterraines pour les mines autonomes reçoit pour sa part 138 000 $. Le Centre d'excellence minier veut s'assurer d'avoir des infrastructures et le talent nécessaire pour les opérations minières 4.0, les opérations minières connectées, intelligentes, sécuritaires et durables. On veut, à travers la transition numérique, s'assurer que l'Abitibi-Témiscamingue va demeurer un leader international au niveau de ses expertises et de ses compétences , a expliqué Éric Boucher, directeur général et commissaire à l'international chez 48e Nord International, à Région zéro 8.

Des projets d'analyse de la qualité de l'eau de surface, de construction d'un pont sur la rivière Pelletier, de mise en place d'une équipe de recherche en sol-plantes fourragères à l'UQAT et de voyages virtuels en Abitibi-Témiscamingue ont aussi été retenus.