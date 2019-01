Trans Mountain : des écologistes exigent que l'ONE considère les gaz à effet de serre

L’organisme Stand.earth soutient que l’agrandissement de l’oléoduc mènera à une hausse de la production de pétrole issu des sables bitumineux de l’Alberta, ce qui augmentera les émissions de GES.

Le projet vise à tripler la capacité de la structure existante, la faisant passer de 300 000 à 890 000 barils par jour.

« Nous voulons qu’ils examinent les impacts du pipeline sur les changements climatiques », dit Tzeporah Berman, de Stand.earth.

Toutefois, en 2014, l’ONE avait rejeté une requête similaire, affirmant que la croissance de l’industrie des sables bitumineux n’était pas liée à ce seul projet de pipeline.

L’avocat Casey Leggett, qui représente Stand.earth, souligne cependant que « le monde a changé », depuis.

Entre autres, en 2015, le gouvernement nouvellement élu de Justin Trudeau a adhéré à l’Accord de Paris sur le climat, dont l’objectif est de limiter le réchauffement global à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Mais surtout, l’ONE, en août 2017, s'était engagé à tenir compte de la production de GES en amont et en aval du défunt projet de pipeline Énergie Est de la compagnie TransCanada.

On se dit que ce serait arbitraire et déraisonnable que dans l’oléoduc Trans Mountain, on ne fasse pas exactement la même chose.

Casey Leggett, avocat