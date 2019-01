Pas de petits déjeuners faute de bénévoles à Jean-Gauthier

C’est la première fois dans la région que le Club des petits déjeuners doit cesser ses activités dans une école pour cette raison.

L'organisme lance un appel à tous pour éviter la fermeture définitive du club dans ce secteur.

Il faut que je me lève plus tôt pour manger chez nous. Des matins, je ne mange pas. Je vais à l'école et je prends un muffin.

Sara Lemieux, élève de l'école Jean-Gauthier