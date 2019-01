Hydro-Sherbrooke demande aux citoyens de limiter leur consommation d'électricité

Les citoyens sont invités à réduire leur consommation d'électricité particulièrement lundi soir, entre 16 h 30 et 19 h 30, et mardi matin, entre 7 h et 9 h.

Hydro-Sherbrooke ne vous demande pas d’arrêter vos activités, mais plutôt de les reporter en dehors des périodes de pointe [...], particulièrement pour l’utilisation de la sécheuse, de la laveuse, du lave-vaisselle, de l’eau chaude (douche, bain, etc.) et de tous les appareils à élément chauffant , peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville de Sherbrooke.

Vers 16 h 30 lundi, la consommation était de 513 mégawatts, alors que la pointe historique enregistrée est d'environ 530 mégawatts.

Hydro-Sherbrooke tient à rassurer la population : le réseau peut amplement suffire à la demande. C'est bien pour réduire les coûts que la collaboration des citoyens est demandée.