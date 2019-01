Des amateurs construisent à la tronçonneuse un pont de glace à Dawson

Plutôt que d’installer une corde et attendre la formation de la glace, Kyler Mather et trois autres hommes ont coupé samedi avec des tronçonneuses un large pan de glace que le courant a fait pivoter à 90 degrés, se coinçant entre les deux rives.

Scott Fisher de Dawson se tient sur la traversée de glace que le groupe a construite. Photo : Kyler Mather

Le gouvernement du Yukon tente depuis décembre de construire un pont de glace à l’endroit où le traversier relie les deux rives pendant l'été. Cet emplacement est en aval de celui choisi par les habitants.

L’emplacement est clé. Nous avons choisi l’endroit le plus étroit dans le canal pour ne pas avoir à scier un énorme morceau de glace. Il y a par ailleurs moins de courant à cet endroit Kyler Mather, résident de West Dawson

Le pont amateur pourra servir aux piétons et peut-être même aux motoneiges, selon Kyler Mather qui rappelle qu’il faut y exercer la plus grande précaution.

« J’ai traversé [le pont pendant] peut-être deux minutes après l’avoir placé et je me sentais très à l'aise. J’ai mis un gilet de sauvetage, on ne sait jamais, et j’ai marché. Cela dit, il y a des endroits plus mous, des brèches, des deux côtés et la glace est encore mince. Évidemment, il faut user de prudence. »

Le projet du gouvernement du Yukon vise la mise en place d’un pont de glace pouvant accommoder le trafic routier y compris la machinerie lourde pour entretenir entre autres la route Top of the World dont l’ouverture est prévue au printemps.

Depuis deux ans, le territoire y accorde environ 200 000 $ mais jusqu’ici les résultats se font attendre.

Malgré le froid des derniers jours, la glace se fait toujours attendre sur le fleuve Yukon. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Le Conseil national de recherches du Canada a produit l’an dernier un rapport pour tenter de comprendre les raisons derrière l’absence de formation naturelle d’un pont de glace depuis 2016.

Le ministère de la Voirie et des Travaux publics espère qu’un deuxième rapport pourra déterminer la meilleure marche à suivre pour construire un pont à l’avenir.

Environ 150 personnes habitent la rive ouest du fleuve Yukon devant Dawson. Ils dépendent d’un pont de glace l’hiver pour se rendre en ville.

Pour l’instant, les résidents utilisent un chemin de détour qui traverse le fleuve sur le delta de la rivière Klondike.