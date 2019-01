Le directeur de l'information de la Gazette désavoué après un tweet sur Maxime Bernier

Le micromessage ne compte pas 20 mots. Il a pourtant causé tout un émoi sur le réseau social.

« By the looks of it, things are definitely picking up for the White People's Party of Canada » (« D'après ce que l'on observe, les choses commencent à aller mieux pour le parti des Blancs du Canada », en français).

M. Boshra commentait ainsi une série de trois photos publiées sur Twitter par Clinton P. Desveaux, directeur général du Parti populaire du Canada (PPC), à la suite d'un événement tenu à Halifax vendredi soir. Sur ces photos, on constate que plusieurs centaines de personnes s'étaient déplacées pour assister au discours de son chef, Maxime Bernier.

Des centaines de personnes ont assisté au discours de M. Bernier à Halifax vendredi. Photo : Twitter (Clinton P. Desveaux)

La remarque – cinglante – serait probablement restée inaperçue n'eut été les fonctions de M. Boshra, qui agit depuis deux ans comme directeur de l'information de la publication montréalaise – un poste qui interdit à son détenteur de prendre position sur des enjeux controversés.

La réponse de Maxime Bernier a été virulente. M. Boshra est un « idiot », qui « insinue que le PPC est un parti raciste parce qu’il y avait trop de blancs dans un rassemblement [en Nouvelle-Écosse] alors que nous sommes le seul parti qui ne fait pas de la politique identitaire », a-t-il écrit sur Twitter dimanche. Sa publication, selon lui, était « dégueulasse ».

Le directeur de l'information de la Gazette s'est excusé par la suite, ce qui n'a pas empêché le leader du PPC de qualifier encore une fois son opinion de « fausse, intolérante et offensante ».

Impossible toutefois de consulter les excuses en question, puisque le compte Twitter de M. Boshra a été supprimé dans les heures qui ont suivi, ce qui n'a pas empêché Maxime Bernier de demander sur Twitter si la direction de la Gazette croyait elle aussi « qu’il faut des quotas raciaux des gens dans les rassemblements politiques ».

À quelle sorte de couverture peut-on s’attendre de la Gazette dans l’avenir? Maxim Bernier, chef du PPC

La réponse est venue de la rédactrice en chef du quotidien, Lucinda Chodan. « Les opinions exprimées sur le compte personnel Twitter de Basem Boshra ne reflètent en aucun cas celles de @mtlgazette », a-t-elle écrit sur Twitter lundi. « Cependant, comme directeur de l’information de @mtlgazette, Boshra reconnaît que ses commentaires n’étaient pas appropriés. Son compte a été désactivé. »

Joint par Radio-Canada, le principal intéressé a décliné notre demande d'entrevue, nous référant plutôt à Mme Chodan.

Celle-ci a fait savoir que M. Boshra profitait lundi d'un congé planifié et qu'elle n'avait communiqué avec lui que par courriel. C'est Basem Boshra lui-même qui aurait pris la décision de supprimer son compte Twitter dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-elle indiqué.

Quant à savoir si des mesures disciplinaires seront prises contre lui, Mme Chodan a répondu qu'il ne serait pas « approprié » de discuter publiquement de ce sujet. Elle a toutefois affirmé que M. Boshra demeurait à l'emploi de The Gazette.

Basem Boshra est à l'emploi de la Gazette de Montréal depuis 2008, selon son compte LinkedIn. Photo : LinkedIn (Basem Boshra)

Si le faux pas de M. Boshra a provoqué une tonne de commentaires assassins sur Twitter, certains de ces collègues l'ont tout de même défendu publiquement, lundi. C'est le cas du reporter Christopher Curtis, qui a décrit son patron comme un homme « dur, mais juste ». « Il m'a soutenu à travers des périodes difficiles dans ma carrière et m'a aidé à devenir un meilleur journaliste et une meilleure personne », a-t-il écrit lundi. « Nous avons tous déjà tenu des propos regrettables et Basem mérite le bénéfice du doute. »