Un homme arrêté après la mort d’une enfant tuée par du venin de serpent

Le tout a commencé en mai 2014 lorsque Henry Thomas, un habitant d’Agassiz, a gardé l'enfant une nuit avant de la ramener chez sa mère, à North Vancouver, le lendemain matin.

La mort de la fillette a été rapportée aux policiers quelques heures plus tard.

Plus d’un an plus tard, en juillet 2015, la GRC a obtenu un mandat lui permettant de fouiller la résidence d’Henry Thomas à Agassiz.

Des serpents et du matériel y ont été saisis.

En 2016 et en 2017, des analyses ont confirmé que la mort de l’enfant a été causée par du venin de serpent.

« C’est un incident tragique qui a mené à une enquête complexe et unique par les policiers et les organismes de soutien », affirme l’agent de la GRC de North Vancouver, Chris Kennedy.

Le suspect de 51 ans est accusé de « manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence ».