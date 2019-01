« Nous avons des enfants et des familles. On ne peut pas aller au gym chaque jour, alors nous avons un corps de papa », explique Kyle Zachary.

Les deux hommes avaient participé dans des combats de lutte, il y a environ dix ans, mais leur passion date de plus longtemps.

Shawn Rice s’intéresse à ce sport depuis qu’il est enfant. Son père avait l’habitude enregistrer les combats du dimanche pour lui et son frère afin qu’ils puissent les écouter le lendemain en revenant de l’école.

Les deux hommes ont commencé la lutte dans leur vingtaine, mais ils ont pris une pause d'une dizaine d'années. Depuis l'an passé, ils participent à de nombreux spectacles. Photo : Radio-Canada / Jessica Deer/CBC

Le 12 janvier, les deux pères ont participé au gala de lutte The Beginning II, organisé par la Fédération de lutte Beauharnois Championship Wrestling.

Le promoteur de l’évènement, Loïc Lessard Paquette, avait vu les deux hommes à l’œuvre l’an dernier à Kahnawake. Il a été impressionné par l’équipe Dad Bod Squad et a décidé de les inviter à son gala.

« Ils forment une bonne équipe. La foule aime les gars du coin et soutient les lutteurs locaux », affirme le promoteur.

Une école à Kahnawake?

Maintenant, Shawn Rice transmet sa passion à ses deux enfants. Il espère également la communiquer aux gens de Kahnawake.

On aimerait vraiment ramener la lutte dans la communauté. » Shawn Rice, lutteur

Un objectif que partage son coéquipier Kyle Zachary : « à long terme, notre but est d’avoir une école dans le territoire pour ceux qui veulent entrer dans le monde de la lutte. C’est difficile de trouver une bonne place où apprendre à lutter. Ça peut être [un milieu] assez réservé ».

Avant que Kyle Zachary et Shawn Rice montent sur le ring il y a une décennie, le dernier lutteur originaire de Kahnawake est Billy Two Rivers. Il a passé son temps sur les rings temps dans les arènes de l’Amérique du Nord et de l’Europe entre 1953 et 1977.

Travailler plus intelligemment, mais pas plus fort

Après plus de dix ans de pause dans ce sport, les prises acrobatiques qui font de la lutte un spectacle sont plus difficiles à faire pour les deux pères de famille.

« On est deux vieux hommes et on n’est pas dans la meilleure des formes physiques, alors c’est dur. Ce n’est pas facile de sortir du lit dans les jours qui suivent [un combat]. Un bain chaud fait des merveilles », reconnaît Shawn Rice.

D'après le reportage de Jessica Deer de CBC Indigenous