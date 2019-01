La PPO surveille les motoneigistes du haut des airs

Elle en a fait l’annonce en ce début de la Semaine de la sécurité à motoneige qui se déroule jusqu’à dimanche.

Selon la PPO, l’hélicoptère est un outil efficace pour l’application des limites de vitesse, les opérations de recherche et de sauvetage et la détection de la conduite dangereuse.

Le vice-président de la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario, Patrice Dubreuil, souligne que des caméras seront installées sur les hélicoptères de la PPO.

C’est pour s’assurer que les motoneigistes qui circulent sur nos sentiers respectent les consignes de vitesse et qu’on puisse ensemble bâtir un sport. Patrice Dubreuil, vice-président de la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario

Patrice Dubreuil est vice-président de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Par ailleurs, la PPO se dit consternée par les facteurs récurrents des accidents mortels en motoneige, en particulier les motoneigistes circulant sur une glace non sécuritaire. Il s’agit de la cause de décès de trois des six motoneigistes qui ont perdu la vie jusqu’à maintenant cette saison.

Selon la police, la vitesse, ainsi que la consommation d'alcool ou de drogue étaient des facteurs dans les trois autres incidents mortels.

Les trois facteurs expliquent la mort de 14 motoneigistes durant la saison 2017-2018. La majorité des décès à motoneige ont lieu à l’extérieur des sentiers balisés.

Le lancement de la Semaine de la sécurité à motoneige a été effectué conjointement avec la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario et le ministère des Transports.