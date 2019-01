Où seront situés les 5 magasins de cannabis de l'Est ontarien?

Seules les municipalités de plus de 50 000 habitants sont éligibles à accueillir un de ces magasins jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, chaque municipalité ontarienne doit décider d’ici mardi si elle accepte la présence éventuelle de ces commerces sur son territoire.

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) a confirmé que 5 des 25 premiers permis d'exploitation de magasins de cannabis seront situés dans l'Est ontarien.

Les six agglomérations de plus de 50 000 personnes de l'est de l'Ontario qui pourraient bénéficier de la première vague (Ottawa, Kingston, Barrie, Peterborough, Kawartha Lakes et Belleville) sont identifiées sur la carte ci-dessous, ainsi que le statut d’éligibilité des municipalités avec une population plus petite.

Système basé sur le hasard

Rappelons que 25 permis pour l'ouverture d'un magasin privé de cannabis ont été attribués le 11 janvier dernier, à la suite d’une loterie du gouvernement provincial.

À l’heure actuelle, la Ville d’Ottawa pourrait tout autant se retrouver avec cinq détaillants que sortir de la loterie les mains vides. Si tel est le cas, les Ottaviens n’auront pas l’option de traverser de l’autre côté de la rivière des Outaouais pour se procurer du cannabis, puisque la Société québécoise du cannabis (SQDC) tarde à y établir une succursale.

On ne sait toujours pas à quel moment une deuxième vague d’attribution de permis pourrait avoir lieu ni quel processus sera privilégié. D’ici le 1er avril, le seul moyen légal de se procurer du cannabis en Ontario demeure de le faire en ligne auprès de la Société ontarienne du cannabis.