Lendemain de tempête en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont reçu d'importantes quantités de neige au cours des derniers jours et ça continue de tomber. La tempête donne du fil à retordre aux déneigeurs, d'autant plus que le froid complique les opérations de déneigement des routes.

150 camions du ministère des Transports du Québec (MTQ) sont à pied d’œuvre en Mauricie et au Centre-du-Québec.

L’opération de déneigement doit toutefois tenir compte du froid et utiliser d’autres techniques que celles utilisées habituellement.

À partir de -15 degrés Celsius, on ne peut plus compter sur le sel de voirie , explique le porte-parole du MTQ, Jean Lamarche. On se rabat sur l’abrasif, qui est un mélange de pierres concassées et de sable qui là, sur une neige durcie et pas mal de vent, se disperse assez rapidement.

En début d’après-midi lundi, la chaussée des grands axes routiers de la région est encore couverte ou partiellement couverte.

La visibilité est également réduite à quelques endroits, notamment sur l’autoroute 20 entre Saint-Léonard-d’Aston et Saint-Eugène-de-Grantham.