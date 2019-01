1979 : Une première grève dans l’histoire des banques canadiennes

Au bulletin de nouvelles Ce soir du 24 janvier 1979, le journaliste Gilles Sirois couvre l’événement.



« Vous êtes les premiers employés de banque à sortir comme ça, à faire la grève, ça ne vous fait pas un peu peur? » demande le journaliste aux piqueteuses devant le siège social de la Banque d’épargne dans le Vieux-Montréal.

Au matin, ils étaient 800 sur les 950 syndiqués de la banque à se présenter à l'assemblée de grève. Leur revendication : Une augmentation salariale de 13 % plutôt que les 9,75 % offert par l’employeur.

En cette première journée de piquetage, la Banque d’épargne a été forcée de fermer 42 de ses 102 succursales.

Mais dans ce secteur qui n’a jamais connu la grève, on n’entend pas faire traîner les choses.

Le présentateur Gabi Drouin annonce en fin de reportage qu’un médiateur a déjà été nommé. Une première rencontre de médiation serait en cours entre les deux parties.

La première grève générale dans l’histoire des banques canadiennes aura duré moins de 48 heures.

Le journaliste Gilles Sirois annonce une entente entre les deux parties au bulletin de nouvelles Ce soir du 25 janvier 1979. La séance de médiation de la veille, qui s’est étirée sur sept heures, a porté ses fruits.

Les employés de la Banque d’épargne obtiennent une augmentation salariale de 12 %. Ils réclamaient 13 %.

Leur salaire se situe dorénavant considérablement au-dessus de la moyenne dans le secteur bancaire canadien. Une position avantageuse qui n’est pas sans réjouir le syndicat.

Ça, c’est la différence entre les autres banques. Et je pense que c’est la différence entre être syndiqués et ne pas être syndiqués, en plus de tous les autres avantages et la sécurité d’emploi que les gens peuvent avoir.

Yvon Rivard, directeur du Syndicat des employés de la Banque d’épargne