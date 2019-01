Scheer prêt à accorder plus d'autonomie au Québec en immigration

À quelques mois de la prochaine campagne électorale fédérale, le chef conservateur Andrew Scheer assure que le programme de son parti répondra « aux aspirations et aux besoins spécifiques » des Québécois, notamment en accordant « plus d'autonomie » à la province en matière d'immigration.

« Comme premier ministre, je serai ouvert à des aménagements permettant une plus grande autonomie au Québec dans le choix des immigrants admis sur son territoire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée au Musée de la Pointe-à-Callières, à Montréal.

Le chef conservateur n’a pas donné plus de détails sur ce qu'il entend proposer.

Il n’a pas spécifiquement dit s’il appuyait l’objectif de réduction temporaire de 20 % des immigrants admis au Québec que prône le gouvernement Legault, comme il avait déjà refusé de le faire cet automne, ni s’il est disposé à laisser Québec gérer le programme de réunification familiale à la place d'Ottawa.

Il a déclaré que les cibles d’immigration du Canada doivent être basées sur les besoins économiques et démographiques du pays, et qu’Ottawa peut jouer un rôle pour s’assurer que les immigrants s’intègrent bien, adoptent les valeurs canadiennes, apprennent l’une des deux langues officielles et sachent que la société canadienne chérit l’égalité et la tolérance.

Oui à une déclaration d'impôts unique

Évoquant la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec, M. Scheer a aussi fait savoir qu’un futur gouvernement conservateur adopterait des mesures pour faciliter le retour des retraités sur le marché du travail.

Il n’a pas offert non plus de détails sur les mesures qu’il mettrait en œuvre pour y parvenir.

Le chef conservateur a aussi répété qu’un gouvernement qu’il serait appelé à diriger permettrait au Québec de gérer une déclaration d’impôts unique, telle que le demande le premier ministre Legault, fort de l'appui unanime de l'Assemblée nationale du Québec.

Andrew Scheer a dit ne pas craindre des pertes d’emplois parmi les employés du fisc canadien au Québec, comme l’ont soutenu des ministres du gouvernement Trudeau la semaine dernière. Selon lui, ces milliers d'employés pourraient être utilisés de manière « plus efficace », notamment pour lutter contre l'évasion fiscale.

Le Nouveau Parti démocratique est également en faveur de cette idée.

Andrew Scheer s’est aussi engagé à mettre fin aux déversements d’eaux usées dans les cours d’eau de la province. Au cours des dernières années, les villes de Montréal, Québec et Longueuil ont notamment déversé des centaines de millions de litres d'eaux usées dans le fleuve en raison de travaux sur des conduites.

Le chef conservateur s'est enfin engagé à ce qu’un ministre québécois dirige l’agence de développement économique du gouvernement fédéral pour la province. Cette agence est actuellement dirigée par le ministre ontarien Navdeep Bains, a-t-il noté.

Il a aussi réitéré que son parti est en faveur de projets qui permettraient à l’Alberta d’exporter plus de pétrole extrait des sables bitumineux, en faisant valoir que les Québécois n’aiment pas l’idée que l’essence qu’ils utilisent dans leurs véhicules soit importé de pays étrangers.

Ces projets énergétiques peuvent peut se faire en tenant compte des « inquiétudes légitimes » d’une partie de la population, a-til plaidé.

Plus de détails à venir.