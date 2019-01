29 homicides en six ans dans des foyers de soins de longue durée en Ontario

Un groupe de défense des soins de santé de l'Ontario affirme qu'il y a eu au moins 29 homicides dans des foyers de soins de longue durée en Ontario au cours des six dernières années.

L'Ontario Health Coalition affirme que les chiffres proviennent du bureau du coroner. Natalie Mehra, directrice de la coalition, a déclaré que ces décès sont les symptômes d'un continuum de violence qui s'intensifie dans les foyers de soins de longue durée.

Mme Mehra, en conférence de presse à Queen’s Park lundi, a utilisé comme exemple un résident atteint de démence qui pourrait devenir agressif envers un patient plus frêle et le tuer. Bien qu'il n'y ait aucune intention criminelle, c'est une tragédie pour toutes les personnes impliquées, a-t-elle décrit.

Le sous-financement des foyers de soins de longue durée est directement en cause, selon elle. Mme Mehra ajoute que le nombre d’homicides per capita dans la province est « 7 ou 8 fois plus élevé que dans une ville normale en Ontario ».

La coalition a publié aujourd'hui un rapport appelant le gouvernement à mettre en place une norme minimale de soins garantissant au moins quatre heures de soins infirmiers et un soutien personnel à chaque résident.

De plus, les offres de soins en psychogériatrie sont « loin des besoins internationalement reconnus » dans la province, selon Mme Mehra.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, n'a pas immédiatement répondu aux demandes d’entrevue de La Presse canadienne.