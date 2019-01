Interdiction totale de fumer sur les propriétés du CISSS Abitibi-Témiscamingue

À compter de ce lundi, il est interdit de fumer et de vapoter à l'intérieur et à l'extérieur de la majorité des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux.

Avec les informations de Piel Côté

Ça inclut les terrains, les aires de stationnement et les jardins.

Des exceptions sont prévues pour les milieux d'hébergement de la clientèle aînée ainsi que pour quelques installations où il aurait été difficile de fumer de façon sécuritaire à l'extérieur de la propriété.

Auparavant, il était interdit de fumer à l'intérieur d'un pavillon de neuf mètres des bâtiments.

Les explications de l'adjointe à la direction de santé publique du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Chantale Cusson.

Ce ne sera plus permis, en fait la logique était qu'il y avait des ajustements de fumeurs juste à l'extérieur du neuf mètres et notre clientèle qui est souvent plus vulnérable doit aussi traverser ces environnements et le CISSS veut être cohérent avec sa mission de santé et de bien-être de la population , précise-t-elle.

Les contrevenants s'exposent à une amende entre 250 et 700 dollars.