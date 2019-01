L'ex-Montréalaise Kamala Harris brigue la présidence des États-Unis

La sénatrice démocrate Kamala Harris a annoncé lundi qu'elle se lançait dans la course à la présidence des États-Unis en vue de l'élection de 2020.

La femme de 54 ans est l'ancienne procureure générale de la Californie. Elle en est à son premier mandat en tant que sénatrice de cet État.

Mme Harris deviendrait la première femme à remporter la présidence et la deuxième personne afro-américaine à le faire.

Dans une vidéo distribuée par sa campagne, Mme Harris s'engage à « unir nos voix ». Elle promet de combattre pour la justice, l'égalité et la décence.

Les sénatrices Elizabeth Warren du Massachusetts et Kirsten Gillibrand de New York ont formé des comités exploratoires et leur candidature est pratiquement assurée.

Les sénateurs Cory Booker du New Jersey, Sherrod Brown de l'Ohio et Amy Klobuchar du Minnesota songent aussi à se lancer. M. Booker pourrait disputer le vote afro-américain à Mme Harris.

D'autres poids lourds démocrates, comme le sénateur Bernie Sanders et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, envisagent aussi d'être de la course.

Mme Harris a lancé sa campagne à l'occasion de ce qui aurait été le 90e anniversaire de naissance de Martin Luther King.

Jeunesse à Montréal

La sénatrice Kamala Harris parle lors de l'audition du juge Brett Kavanaugh devant le Sénat. Photo : Reuters / Chris Wattie

Fille d'un professeur d'économie d'origine jamaïcaine et d'une chercheuse spécialisée dans la lutte contre le cancer du sein d'origine indienne, Kamala Harris est née en 1964, à Oakland en Californie.

Dans les années 1970, sa mère, Shyamala Gopalan, devient professeure à l'Université McGill et chercheuse à l'Hôpital général juif de Montréal.

Elle s'installe donc au Québec et ses deux filles poursuivent leurs études à l'école secondaire Westmount.

Diplômée en 1981, Kamala Harris retourne aux États-Unis et obtient un diplôme en économie et en sciences politiques à l'Université Howard à Washington.

Elle effectue ensuite un doctorat à l'Université de Californie. Mme Harris est élue procureure générale de San Francisco en 2003, puis procureure générale de la Californie en 2011.

Son nom apparaît sur des listes de candidats potentiels à la présidence depuis 2015, quand le Washington Post l'a présentée comme une possible « prochaine Barack Obama ».

D'autres médias l'ont suivie de près depuis que l'ex-président Obama lui a accordé son appui, de même que d'autres ténors du Parti démocrate comme Nancy Pelosi et Joe Biden.

La Californienne occupe des fonctions importantes au sein du Sénat, où elle siège à un prestigieux comité restreint du renseignement américain.

Ce comité supervise notamment l'enquête sur l'ingérence russe dans la dernière campagne présidentielle.