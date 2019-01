Facebook lance un nouvel outil de pétition en ligne

Il suffit d’ajouter un titre, une description et une photo à son action communautaire et d’identifier les élus ou les institutions gouvernementales pour les interpeller. Les gens n’ont qu’à cliquer sur le bouton Support (Soutien) pour apporter leur appui à la pétition.

Il est également possible de laisser un commentaire, de créer un évènement Facebook en lien avec la cause ou encore une campagne de levée de fonds.

Si le nombre total de personnes soutenant la pétition est indiqué, leur nom n’est visible que de leurs amis.

Les hommes et femmes politiques visés

Ciblant les élus et les organisations gouvernementales, et non des causes générales, cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas dans l’immédiat détrôner des sites comme change.org ou causes.com, dont les pétitions en ligne portent sur une multitude de sujets, certains sérieux, d’autres plus fantaisistes.

Des actions communautaires ont déjà vu le jour sur Facebook. Par exemple, l’organisme à but non lucratif Colorado Rising a appelé le gouverneur de l’État à mettre un moratoire sur le forage de pétrole et de gaz, récoltant près de 400 soutiens.

Cette pétition contre le forage pétrolier et gazier au Colorado est l'une des premières actions communautaires lancées sur Facebook. Photo : Capture d'écran/FAcebook

Et une association de quartier de Philadelphie a lancé une pétition pour demander à la ville d’installer des passages piétons à proximité de la bibliothèque.

Des actions communautaires constructives?

« Construire des communautés informées et civiquement engagées est au coeur de la mission de Facebook », a déclaré un porte-parole de Facebook.

« Les actions communautaires représentent pour les gens un autre moyen de réclamer des changements dans leurs communautés et de développer un partenariat avec les élus et les agences gouvernementales pour trouver des solutions », a-t-il ajouté.

Toutefois, ce nouvel outil ouvre la porte à de possibles dérives. À l’heure où certains propos offensants ou discriminatoires sont revendiqués comme relevant de la liberté d’expression, comment les modérateurs de Facebook vont-ils statuer au sujet des actions communautaires controversées?

La question se pose d’autant plus que Facebook est critiquée pour sa contribution à la propagation des fausses nouvelles, des théories du complot, de la désinformation et de la polarisation des opinions.