La mère de Gilles Duceppe retrouvée morte gelée dans l'est de Montréal

Le Bureau du coroner a confirmé l'identité de la victime en début d'après-midi, lundi.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Montréalaise de 93 ans est sortie dans la cour arrière après avoir entendu une alarme d’incendie, qui s’est déclenchée vers 4 h 15.

Aux prises avec des problèmes d’audition, il est possible qu'elle n'ait pas entendu le message subséquent disant que son bâtiment n'avait pas à être évacué. De plus, la porte qu’elle avait empruntée s'était verrouillée derrière elle.

La nonagénaire s’est donc retrouvée coincée dehors par un froid glacial. Son corps n'a été découvert que plusieurs heures plus tard, vers 11 h 45. Il gisait dans la neige.

Les premiers éléments d'enquête font croire au SPVM qu'il ne s'agit pas d'une affaire criminelle.

La coroner Géhane Kamel, cependant, a été chargée de faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Mme Rowley Hotte.

Le femme de 93 ans s'est retrouvée coincée dehors par un froid glacial. Photo : Valeria Cori-Manocchio/CBC

Situé au 5500, rue Sherbrooke Est, près de la station de métro L'Assomption, le complexe Lux Gouverneur a été inauguré en 2009. Il compte trois bâtiments et accueille une clientèle autonome et semi-autonome.

Le complexe appartient à la chaîne hôtelière Gouverneur, qui n'a pas encore réagi. La direction du complexe a aussi refusé la demande d'entrevue de CBC/Radio-Canada.

Le milieu politique solidaire

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a offert ses « plus sincères condoléances » à la famille de M. Duceppe pour le décès de sa mère. « J’ai demandé un état de situation au MSSS [le ministère de la Santé et des Services sociaux] et nous ferons la lumière sur cette histoire très triste », a-t-elle ajouté sur Twitter.

« Isabelle et moi sommes bouleversés pas le décès de Mme Rowley », a aussi commenté le premier ministre Legault, en voyage à Paris. « J’offre toutes mes sympathies à Gilles, à ses frères et soeurs, ainsi qu’à toute la famille dans ce moment d’une grande tristesse. »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, son prédécesseur, Denis Coderre, et le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, ont aussi témoigné leur sympathie envers M. Duceppe.

Le Bloc québécois devrait pour sa part émettre un communiqué plus tard aujourd'hui.

Hélène Rowley Hotte avait sept enfants, dont Gilles Duceppe. Elle était aussi la veuve de l'acteur Jean Duceppe, décédé en 1990.