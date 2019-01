Nouveau tracé pour la Coupe du monde de paracyclisme à Baie-Comeau

Pour permettre notamment l'accès aux commerces lors de la compétition, le parcours ne traversera plus le centre-ville.

L’an dernier, le tracé et les zones difficiles d’accès durant la compétition avaient été décriés par certains.

L'affichage sera aussi bonifié, à la demande des organisateurs internationaux.

La foule était massée à la ligne de départ l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La directrice de l'événement, Christine Brisson, souligne que ce tracé permettra à tous les Baie-Comois de profiter de cette épreuve qui rassemble plus d'une vingtaine de nations.

On ne passera plus dans le centre-ville du plateau pour permettre des accès aux commerces, précise Christine Brisson. On va plutôt passer par le boulevard Jolliet. Ce sont des changements mineurs, mais qui auront des impacts majeurs au niveau des commerçants et de l'accès au centre hospitalier.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau