15 M$ coupés du budget de la Fondation Trillium de l’Ontario

Le couperet du gouvernement Ford tombe une fois de plus. La Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) n'aura que 3 mois pour réduire ses dépenses de 13 pour cent pour l'année fiscale 2018-2019.

La FTOFondation Trillium de l'Ontario est le seul système de subvention qui appuie « les organismes sans but lucratif de tous les secteurs » à l’échelle de la province, explique la directrice générale de l’Ontario Nonprofit Network, Cathy Taylor.

Les organismes pour les arts, les sports, les services sociaux, les communautés autochtones et même les petites municipalités peuvent recevoir du financement. Cathy Taylor, directrice générale de l’Ontario Nonprofit Network

Les fonds de la FTOFondation Trillium de l'Ontario aident les organismes sans but lucratif à lancer de nouveaux projets et subventionnent des travaux de rénovation.

En tout, plus de 58 000 organismes sans but lucratif et petites municipalités peuvent faire demande pour ces subventions.

Une mesure immédiate

Avant les compressions considérables , le budget annuel de la Fondation s’élevait à environ 115 millions de dollars, explique Mme Taylor.

Les réductions n’attendront pas au budget de l’année 2019-2020 pour entrer en vigueur.

La FTOFondation Trillium de l'Ontario doit trouver 15 M$ dans son budget de cette année, qui se termine le 31 mars , élabore Mme Taylor. La réduction budgétaire tombe neuf mois après le début de l’exercice.

Selon elle, les organismes envers lesquelles la FTOFondation Trillium de l'Ontario s’est déjà engagée ne seront pas affectés. Elle s’inquiète toutefois pour les organismes en attente de financement.

Si les subventions de la FTOFondation Trillium de l'Ontario sont particulièrement prisées, c’est qu’elles peuvent servir à plusieurs fins.

Qu’on ait besoin d’un nouveau toit, d’un nouveau congélateur pour une banque alimentaire ou d’un nouveau chauffeur dans une communauté rurale, le financement de la FTO est très flexible , soutient la directrice générale. Il sera vraiment difficile de remplacer ce financement avec si peu de préavis.



Michael Gravelle « mécontent »

Le député de Thunder Bay–Supérieur-Nord, Michael Gravelle s’est dit très déçu et mécontent des compressions.

Michael Gravelle, député libéral de Thunder Bay–Supérieur-Nord Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzède

C’est une fondation importante pour les organismes sans but lucratif à travers la province, et certainement pour ceux du district de Thunder Bay , déclare-t-il.

Des centaines et des centaines d’organismes sans but lucratif dépendent de la Fondation trillium de l’Ontario pour continuer à mettre de l’avant les projets d’importance vitale.

M. Gravelle s’est engagé à faire « son possible » pour persuader le gouvernement ontarien de renverser cette décision.