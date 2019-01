Montréal chargera la neige dès ce soir

Vingt-trois centimètres de neige sont tombés sur la métropole depuis dimanche matin et on en attend encore deux centimètres lundi. La neige est très légère en raison des températures froides et, avec le vent, les risques de poudrerie sont élevés.

« Actuellement sur les grandes artères, c'est bien dégagé, ça circule bien. Avec les rafales de vent qu'on a eues, avec le froid extrême qu'a subi Montréal depuis quelques jours, c'est peut-être plus compliqué sur les petits trottoirs des petites rues résidentielles. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'après le passage de nos équipements, les rafales de vent viennent rajouter de la neige », indique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Il y aura donc de nouvelles activités de déblaiement et d'épandage d'abrasifs au cours de la journée, avant que ne démarre le chargement de la neige, précise-t-il.

Environ 2200 véhicules participeront au chargement sur les quelque 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs de la municipalité.

Les autorités invitent à population à utiliser le transport en commun.

Où stationner sa voiture La Ville a augmenté cette année le nombre de places de stationnement disponibles pendant les opérations de chargement de la neige. Consultez notre carte pour connaître les endroits où vous pourrez garer votre voiture.

Le Réseau de transport métropolitain (exo) indique que le service pourrait être ralenti sur ses lignes d’autobus.

Dimanche, en raison des conditions météorologiques, la Société de transport de Montréal a redirigé huit circuits d’autobus dont le trajet passe sur les côtes Ridgewood, du Beaver Hall et Victoria.

L'organisation du parc Jean-Drapeau a également suspendu les activités de la Fête des Neiges jusqu'à la fin de semaine prochaine.

Collision entre une voiture et une niveleuse

Une niveleuse a frappé un véhicule dont le conducteur ne s'était pas arrêté au feu de circulation. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Malgré les conditions difficiles, on ne déplore aucun accident grave dans le Grand Montréal. Une niveleuse est toutefois entrée en collision avec une voiture à l'angle de la rue Larrey et du boulevard Louis-Hippolyte Lafontaine, dans l'arrondissement d'Anjou, tôt lundi matin. L'automobiliste ne s'était pas arrêté à un feu de circulation. Il s'en est tiré indemne.