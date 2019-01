Gillian Anderson incarnera Margaret Tatcher dans The Crown

C'est ce qui a d'abord été rapporté par le Sunday Times, puis repris dans une dépêche du magazine spécialisé Variety. Un représentant de Netflix a toutefois refusé de commenter le rapport.



Anderson est le dernier nom notable à rejoindre The Crown dans le rôle d’une figure politique emblématique de la vie réelle, après John Lithgow dans le rôle de Winston Churchill.

Les téléspectateurs sont sur le point de voir changer la distribution pour sa troisième saison, alors qu'Olivia Colman jouera le rôle de la reine Elizabeth II. Elle reprend le rôle qui a été campé pendant deux saisons par Claire Foy.

Claire Foy qui vient de délaisser le personnage de Lisbeth Salander estime que l'expérience était libératrice. Photo : Getty Images / Archives/Alexander Koerner

La troisième saison de The Crown devrait suivre la Reine Elizabeth II et le reste de sa famille à la fin des années 1960 et dans les années 1970.

L’attribution du rôle de Margaret Thatcher à Gillian Anderson indique que la quatrième saison s'étendra jusque dans les années 1980. Netflix n’a pas encore annoncé de date de diffusion pour la première de sa cette troisième saison.

Netflix a renouvelé la série télévisée produite par Sony Pictures pour les saisons trois et quatre en 2017.

Figure emblématique

Margaret Thatcher, l'un des piliers du parti conservateur, est devenue la première femme première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Elle a reçu le surnom de « Dame de fer » après avoir démontré sa ténacité sur la scène mondiale en matière de crise de politique étrangère.

Elle a entre autres conduit la Grande-Bretagne à un bref conflit militaire avec l'Argentine à propos des îles Falkland en 1982, à des batailles politiques avec les syndicats britanniques et d'autres institutions.

Elle est décédée à l'âge de 87 ans en 2013.

Gilliam Anderson, plus connue sous le nom de Dana Scully, agent du FBI de The X-Files, est basée en Grande-Bretagne depuis plus de 10 ans. Dernièrement, elle a repris son rôle de premier plan dans la reprise de X-Files de Fox et a joué un rôle de soutien dans la nouvelle comédie dramatique Sex Education, également une production britannique.