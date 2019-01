Dur lendemain de tempête à Sherbrooke

Entre autres, vers 9 h, un poids lourd, incapable de monter une pente, s'est retrouvé coincé sur la rue Terrill près de l'axe des Grandes-Fourches. La circulation s'en est trouvé grandement alourdie dans le secteur pendant plusieurs minutes.

La plupart des routes et autoroutes de la région sont glacées ou enneigées. Malgré le travail des équipes d'entretien, les abrasifs ne fonctionnent pas en raison du grand froid. La circulation est surtout difficile dans les côtes.

Les équipes de l'entretien hivernal de la ville de Sherbrooke travaillent sans relâche. L'opération de dégagement des rues est complétée et les trottoirs sont partiellement accessibles. Il faudra cinq nuits pour terminer le travail.

C'est une séquence logique d'opération. On déneige les rues et ça ensevelit les trottoirs. Donc, il faut passer après pour les dégager. On est à pied d'oeuvre depuis 4 h ce matin pour enlever la neige qui a été tassée par nos équipements toute la nuit. Au fur et à mesure que la journée progresse, on peut redonner le réseau piétonnier aux gens , explique la directrice du Service de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke, Guylaine Boutin.

Le déneigement des 4500 bornes-fontaines commencera aujourd'hui et devrait se terminer d'ici la fin de la semaine. Quant aux abribus, ils devraient tous être dégagés la nuit prochaine.

On demande aux citoyens de respecter l'interdiction de stationner dans les rues la nuit et à sortir leur bac roulant le matin même de la collecte et à le ranger le plus rapidement possible.

Vents forts

Les vents se sont mis de la partie avec des rafales atteignant les 50 km/h. Ces conditions météorologiques forcent Bromont, montagne d'expérience à fermer ses pentes ce soir et la remontée hybride du Mont Orford n'est pas accessible pour la journée.

Il devrait encore tomber quelques centimètres de neige au cours de la journée. Quant à la vague de froid, elle se poursuit jusqu'à mercredi. Lundi soir, le mercure devrait descendre à -24. Avec le refroidissement éolien, on ressentira -27.