Statue d'orignal : une ville ontarienne s’invite dans le débat qui oppose Moose Jaw à la Norvège

Alors qu'une rivalité existe entre les villes de Moose Jaw et de Stor-Elvdal, en Norvège au sujet de la communauté qui aura la plus grande statue d'orignal au monde, la ville de Dryden déclare que, quoi que Moose Jaw fasse, elle ne pourra jamais dire qu'elle avait la première statue du genre.

La statue de Max l’orignal, située à Dryden, dans l’ouest de l’Ontario, a été construite en 1962, soit un peu plus de 20 ans avant la statue de Moose Jaw.

« Max l’orignal est la chose la plus importante dans cette ville. Il est visible pour tout le monde et il encourage les gens à s’arrêter et à tomber amoureux de notre municipalité », explique une habitante de Dryden, Joy Auren, qui est aussi l’organisatrice du festival d’été annuel Max the Moosefest.

Joy Auren organise le festival « Max the Moosefest », à Dryden. Photo : Courtoisie - Joy Auren

« Nous avions tellement d’orignaux dans la région. Il était logique que nous érigions une statue d'orignal », ajoute-t-elle.

Le mari de Joy Auren, Robert Burritt, estime que la statue de Max ressemble en tous points à un véritable orignal.

« Max est tellement réaliste qu’un homme lui a déjà tiré dessus », raconte-t-il.

Joy Auren explique que lorsque les habitants de sa région ont appris que Mac l’orignal avait été construit à Moose Jaw, ils ne se sont pas inquiétés.

Nous étions les premiers [à construire une statue]. Joy Auren, habitante de Dryden, en Ontario

« Peu importe ce que vous faites, Max l’orignal reste le plus vieux des orignaux. Moose Jaw et la Norvège, allez de l’avant. Tentez de décrocher la deuxième place. La première place est déjà prise », dit-elle.

Un orignal qui attire les touristes

Bill Laidlaw, un habitant de Dryden depuis plusieurs décennies qui se décrit comme un défenseur de Max, déclare que la ville et la chambre de commerce avaient créé la statue et l’avaient placée en bordure de l’autoroute pour qu’elle devienne un point central d’information touristique.

« Il y a quelques tables à pique-nique, quelques bancs, une belle pelouse et un bureau d’information touristique », explique-t-il.

M. Laidlaw ajoute que Max est constitué d’un cadre de métal avec un maillage qui a été recouvert d’un plâtre de béton peint.

« Je vais lever mon chapeau aux gens de Moose Jaw qui ont créé une jolie et gigantesque statue pour honorer un orignal, là où les orignaux ne vivent pas, explique-t-il. Allez-y, vous avez déjà [le mot anglais pour orignal dans le nom de la ville, Moose Jaw], affichez-le. Nous savons ici que nous avons le véritable orignal », dit-il.

Avec les informations de CBC News