François Legault reçu avec tous les honneurs dans la capitale française

Avant leur tête-à-tête officiel, François Legault a remercié son hôte pour cette visite tout en rappelant les liens historiques et culturels qui unissent la France et le Québec.

Il a remis au président français un drapeau du Québec; on célèbre aujourd'hui le 71e anniversaire de l'adoption du fleurdelisé comme emblème national du Québec.

François Legault a remis au président français Emmanuel Macron un drapeau du Québec à l'occasion de sa visite au palais de l'Élysée à Paris. Photo : Getty Images / RAFAEL YAGHOBZADEH

« On a beaucoup d’étudiants français qui viennent étudier au Québec, a dit François Legault à côté d’Emmanuel Macron. Je sais que vous souhaitez avoir plus de Québécois qui viennent étudier ici en France. Je pense qu’on a avantage à développer ces liens en éducation, en innovation, en culture et bien sûr en économie. »

M. Legault a vanté les bénéfices à faire des affaires avec le Québec.

« Pour moi, la France demeure la porte d’entrée en Europe. Pour vous, on dit souvent cela de nous les Québécois, on est à mi-chemin : on est un peu latins – on n’est pas un peu, on est très latins – mais en Amérique du Nord, donc américains. Ça n’a pas été facile avec M. Trump, mais on a réussi à signer une nouvelle entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Quand vous venez au Québec, vous avez accès à tout ce marché », a-t-il affirmé.

Les deux hommes doivent parler d’immigration, de haute technologie et d'intelligence artificielle, ainsi que d’échanges commerciaux.

Présentement, ces échanges commerciaux se chiffrent à cinq milliards de dollars et M. Legault espère les doubler. Il souhaite réduire la dépendance du Québec à l’égard des États-Unis.

« Avec le protectionnisme américain qu’on voit actuellement, il y a une urgence de diversifier nos marchés », a déclaré dimanche François Legault, dans une entrevue accordée à TV5 Monde.

Rencontre avec Édouard Philippe

FRANCE-QUEBEC-DIPLOMACY Photo : AFP/Getty Images / RAFAEL YAGHOBZADEH

François Legault, qui effectue en France sa première visite officielle à l’étranger en tant que premier ministre du Québec, a été reçu en début de journée par le premier ministre François Legault à l'Hôtel Matignon.

Il a été accueilli avec les honneurs militaires avec passage en revue de la garde républicaine.

La rencontre qui devait au départ durer trente minutes en aura duré presque le double, rapporte notre correspondant à Paris Jean-François Bélanger.

Ils ont entre autres parlé de formation universitaire, d’investissements et d’échanges commerciaux.

Lors de leur entretien, François Legault a invité Édouard Philippe à venir au Québec en 2020.

Le premier ministre du Québec doit aussi rencontrer le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale française.

François Legault profitera également de sa visite en France pour discuter avec des chefs d’entreprises telles que L’Oréal, NPB Paribas ou encore Fleury Michon, un groupe agroalimentaire d’importance dans l’Hexagone.

Selon Jean-François Bélanger, M. Legault aimerait que ces compagnies investissent davantage au Québec et créent des emplois dans la province.