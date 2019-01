La tempête provoque toujours son lot de complications dans l’Est

La tempête de neige qui a débuté dimanche se poursuit lundi dans l'Est-du-Québec, et des vents forts sont à nouveau au rendez-vous rendant la visibilité très réduite. Les fermetures de portions de route et d'écoles sont nombreuses.

C’est en Gaspésie que les accumulations de neige sont les plus importantes et elles entraînent de nombreuses perturbations sur les routes.

Le versant nord de la Gaspésie est particulièrement touché. Un avis de poudrerie est toujours en vigueur, la neige va continuer de tomber jusqu'à demain en mi-journée. Des accumulations de 5 à 10 cm supplémentaires sont à prévoir.

La tempête sévit en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

À Matane, on attend des vents du nord de 50 km/h, diminuant à 30 km/h, avec des rafales à 70 km/h.

C'est sensiblement la même chose pour la Haute-Gaspésie : des températures entre -11 et -14 degrés Celsius auxquelles s’ajoute le refroidissement éolien.

Plusieurs municipalités ont dû interrompre le déneigement dimanche soir. Certaines ont même décrété des mesures d'urgence, c'est le cas des Méchins.

Le déneigement n'est pas effectué sur certaines parties du territoire en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon Environnement Canada, jusqu'à 60 centimètres de neige étaient attendus hier et aujourd’hui en Gaspésie.

Dans la Baie-des-Chaleurs et dans la Matapédia, le pire est passé. Le blizzard est terminé selon Environnement Canada. Un peu de neige pourrait s’ajouter aujourd’hui dans ce secteur, environ 2 cm d'ici demain.

Et des vents du nord-ouest de 30 km/h avec rafales à 50 km/h et des températures de près de -12.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le mercure est au-dessus de zéro avec 4 degrés Celsius ce matin. De la pluie va se changer en pluie verglaçante ou en grésil à la mi-journée, puis en neige en après-midi.

Ce cocktail de précipitations s'accompagne de vents du sud de 40 km/h avec rafales à 60 km/h devenant du sud-ouest à 30 km/h avec rafales à 50 km/h ce matin.

Fermeture d’une large portion de la 132 en Gaspésie

La route 132 est fermée pratiquement partout en Gaspésie, sauf dans le secteur de Gaspé et sur la portion de New Richmond à Amqui.

Fermeture d’écoles en Gaspésie

Toutes les écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont fermées pour la journée.

Pannes de courant en Gaspésie

La tempête a provoqué des pannes de courant à quelques endroits dans la péninsule alors que 187 clients sont toujours privés d'électricité à Sainte-Félicité. On compte aussi une vingtaine de clients sans électricité à Percé.

Traverse Matane-Côte-Nord

À la traverse Matane-Côte-Nord, toutes les traversées prévues lundi sont annulées.

Les conditions météo et de navigation ont amené la Société des traversiers du Québec à prendre cette décision.

Le Vacancier reprendra la liaison mardi matin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le CTMA Vacancier, qui remplace le F.-A.-Gauthier, reprendra du service mardi et quittera Matane vers Godbout, à 8 h. Des départs supplémentaires seront ajoutés de Godbout vers Matane, à 11 h, et de Matane vers Baie-Comeau, à 14 h. Le départ de 17 h, initialement prévu à Godbout, partira plutôt de Baie-Comeau à la même heure.

Côte-Nord

À Port-Cartier, les cours sont suspendus à l'école Dominique-Savio, du secteur Rivière-Pentecôte, au moins pour la matinée, en raison de l'interdiction imposée par Transports Québec pour la circulation des véhicules lourds entre Godbout et Port-Cartier.

Les jeunes qui demeurent à l'ouest de Port-Cartier n'ont pas de transport scolaire non plus pour se rendre au Centre éducatif L'Abri.

Ailleurs sur la route 138, les véhicules lourds ne peuvent pas circuler entre Tadoussac et Forestville et la route est complètement fermée en Minganie, entre Mingan et Baie-Johan-Beetz ainsi qu'entre Aguanish et Kegaska.





Une tempête hivernale frappe la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Du côté de la Commission scolaire du littoral, en Basse-Côte-Nord, certaines écoles sont également fermées en raison des conditions météorologiques : l'école Mountain Ridge, à Vieux-Port, ainsi que les écoles Saint-Paul, à Rivière-Saint-Paul, et Mgr Sheffer, à Blanc-Sablon.

Les bureaux de la Commission scolaire du littoral, à Blanc-Sablon, sont aussi fermés pour la journée.

Panne de courant sur la Côte-Nord

Une panne de courant affecte 786 clients d'Hydro-Québec entre Kegaska et l’Île-Michon depuis dimanche, un peu avant 23 h. Le rétablissement du service dans ce secteur est prévu pour 12 h 15.

Bas-Saint-Laurent

La tempête qui sévit depuis hier force toujours la fermeture de plusieurs routes au Bas-Saint-Laurent.

Ainsi la route 132, l'autoroute 20, l'autoroute 85 et la route 185 sont fermées lundi matin.

Dans l'arrière-pays, les routes 232, 234, 287 et 298 sont également fermées sur de nombreux tronçons.

Les forts vents causent de la poudrerie et des lames de neige.

La Sûreté du Québec appelle à la prudence en ce jour de tempête. On rapporte de nombreuses sorties de route depuis hier.

Lorsque les artères principales sont fermées, il faut tenter d'éviter de se rendre d'un point A à un point B en empruntant les routes secondaires qui ne sont pas déneigées en priorité lors de tempêtes majeures.

D'ailleurs, des automobilistes sont demeurés enlisés et ont dû appeler les services d'urgence.

La météo complique les déplacements aussi au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Les cégeps de La Pocatière, de Rivière-du-Loup et de Rimouski sont fermés, de même que le campus rimouskois de l'Université du Québec à Rimouski. Le personnel n'est pas tenu de se présenter au travail.

Les écoles primaires et secondaires sont également fermées à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et des Phares. Les cours sont suspendus à la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs.

Le Bas-Saint-Laurent est recouvert d'une bonne quantité de neige. Photo : Radio-Canada

De nombreux services sont suspendus pour la matinée à la ville de Rimouski, notamment les bibliothèques, piscines et patinoires extérieures. La collecte des ordures est aussi reportée.

Des centres de la petite enfance sont également fermés, comme L'éveil des Chérubins, les Farfadets de la Pointe et l'Enfant du Fleuve à Rimouski et les P'tits Montois de Mont-Joli.

Les portes de l’Institut maritime du Québec sont aussi fermées aujourd’hui.

Avec les informations de Catherine Poisson, Pierre Roberge, Guylaine Lebel et Lisa-Marie Bélanger et François Robert